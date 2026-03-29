TS: Näin kyberrikolliset hyödyntävät tekoälyä rakkaushuijauksissa

Tekoälystä on tullut tehokas väline erilaisille rakkaushuijauksille, kertoo Turun Sanomat.

Kyberhuijauksia tutkiva tietoturvahallinnan professori Mikko Siponen kertoo, että yksi rakkaushuijauksen muoto on yleinen deittisovelluksissa. Tällaisessa rakkaushuijauksissa ammattimaiset kyberrikolliset käyttävät tekoälyä taitavasti hyväkseen.

– Tekoälyn myötä huijausten tunnistamisesta on tullut lähes mahdotonta. Kuvista ja videoista saadaan tehtyä niin aidonoloisia ja uniikkeja, ettei niitä löydy mistään. Whatsappin videopuheluissa käytetään tekoälyllä väärennettyä kuvaa, Siponen sanoo.

– Uhri luulee puhuvansa naisen kanssa, vaikka puhuukin miehen kanssa. Kun keksitylle henkilölle tehdään vielä vaikkapa LinkedIn-profiili tukemaan deittiprofiilia, henkilö vaikuttaa oikealta ja uskottavalta, hän lisää.

Kun keskustelu on saatu siirrettyä esimerkiksi Whatsappiin tai Signaliin, lähdetään rakentamaan luottamusta.

– Huijarit koittavat koko ajan kaivaa tietoa deittikumppanista ja antaa hänelle juuri sitä, mitä hän haluaa eli yritetään olla ideaali deittikumppani.

Huijarit lähettävät Siposen mukaan usein uhreilleen postitse lahjoja, kuten suklaata, minkä jälkeen alkaa rahan pyytäminen. Rahapyyntö mitoitetaan uhrin varallisuuden mukaan.

– Idea ei ole se, että huijataan vain ihmisiä, joilla on kymmenen miljoonaa tilillä, vaan pyydetään sellainen summa, minkä uhri pystyy lähettämään. Huijaus loppuu, kun rahansaanti loppuu.

– En pysty sanomaan tarkasti huijausten määrää, mutta tiedämme, paljonko huijauksissa liikkuu rahaa. Suomessa puhutaan kymmenistä miljoonista vuodessa. USA:ssa pelkästään raportoidut menetykset deittihuijauksissa ovat 550 miljoonaa dollaria vuodessa.

Pahimmassa tapauksessa petoksella voidaan viedä rakastuneen ihmisen koko omaisuus.