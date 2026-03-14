TS: Näin bensa-autojen määrä on vähentynyt Suomessa

Bensa-autojen osuus uusista henkilöautoista on vähentynyt lähes puolella viimeisen kymmenen vuoden aikana, kertoo Turun Sanomat.
Kun vielä vuonna 2016 kaksi kolmasosaa uusista henkilöautoista kulki bensalla, oli viime vuonna osuus enää 38 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-helmikuussa osuus on laskenut edelleen 35 prosenttiin.
Pudotus näkyy myös uusien bensa-autojen toimitusmäärissä. Kun vuonna 2016 uusia bensa-autoja toimitettiin, 78 000 kappaletta, on luku vajonnut nyt 27 500:een.
Raju muutos johtuu pitkälti sähköautojen suosion lisääntymisestä. Uusista autoista niitä on jo noin 45 prosenttia.
Toisaalta moni autovalmistaja tavoitteli aiemmin tätäkin kunnianhimoisempaa aikataulua sähköautoihin siirtymisessä. Nyt näistä lupauksista peruutellaan.
Lisäksi sähköauto on edelleen monille liian kallis vaihtoehto, eivätkä ne välttämättä sovi kaikille Suomen kaltaisessa maassa, jossa etäisyydet ovat pitkiä.
– Polttomoottoriautojen puolesta puhuu myös jälleenmyyntiarvon kehitys, joka niillä on ollut melko tasaista sähköautoihin verrattuna, tiivistää Autotuojat ja -teollisuus ry:n toimitusjohtaja Tero Kallio.
Myös ostajakunnassa on eroja.
– Bensiinimoottori kiinnostaa erityisesti yksityisasiakkaita ja autovuokraamoja. Yritysautopuolella sähkö hallitsee, kertoo Cupra-automerkin liiketoimintajohtaja Jukka Kiuru.