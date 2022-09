TS: Merivesi tavallista alempana – pohjakosketuksia ja karilleajoja

Turun alueella on havaittu vedenpinnan olevan tavallista matalammalla niin meressä kuin Aurajoessa, kertoo Turun Sanomat.

Meripelastustehtäviä Saaristomerellä on ollut viikonlopun aikana enemmän kuin normaalisti: erityisesti veneiden pohjakosketukset ja karilleajot ovat lisääntyneet.

– Vesi on matalalla. Sellaiset lahdet, joista tavallisesti pystyy ajamaan, saattavat nyt olla liian matalia etenemiseen. Esimerkiksi yksi purjeveneilijä jäi Paimionlahdella kiinni mutaan. Saaristo on nyt vähän erinäköinen, sanoo Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Niklas Guseff.

Meriveden korkeudessa vaihtelu on normaalia ja viikonloput korkeudet eivät ole poikkeuksellisia. Korkeus voi vaihdella jopa kahdella metrillä riippuen alueesta ja sääolosuhteista.

Odotettavissa on, että merenpinta lähtee ensi viikolla nousuun. Pitkään jatkunut korkeapaine on saanut merenpinnan laskemaan, mutta ensi viikolle on luvassa matalapainetta.