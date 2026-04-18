TS-gallup: SDP ykkösenä Varsinais-Suomessa, kokoomus kakkosena

SDP on tällä hetkellä suosituin puolue Varsinais-Suomessa.
TS-yhtymän lehtien teettämän ja Iro Researchin tekemän kannatusmittauksen perusteella mikäli vaalit käytäisiin nyt, saisi puolue kaksi lisäpaikkaa eduskuntaan. Aiheesta kertoo Turun Sanomat.
Kannatusmittauksen mukaan SDP:n kannatus on 21,7 prosenttia Varsinais-Suomessa.
Kahden lisäpaikan jälkeen SDP:llä olisi vaalipiiristä viisi kansanedustajaa.
Toiseksi suosituin puolue maakunnassa on kokoomus, jonka kannatus oli 19,3 prosenttia. Kannatusmittauksen mukaan se olisi menettämässä yhden paikan nykyisestä viidestä paikasta.
Perussuomalaiset saisi kolme paikkaa, mikä niinikään tarkoittaisi yhden paikan menetystä. Sen kannatus oli mittauksen perustella 15,9 prosenttia.
Vasemmistoliitto uusisi kannatusmittauksen perusteella nykyiset kaksi kansanedustajan paikkaansa 12,8 prosentin kannatuksellaan. Myös vihreiden yksi paikka säilyisi. Sen kannatus oli selvityksessä 7,6 prosenttia.
Keskustan kansanedustajien määrä voisi kannatusmittauksen perusteella nousta yhdestä kahteen seuraavissa eduskuntavaaleissa. Puolueen kannatus oli nyt 10,8 prosenttia.
RKP menettäisi ainoan paikkansa, mikäli se saisi vaaleissa kannatusmittauksessa mitatun 4,3 prosentin kannatuksen.
Varsinais-Suomesta vaalipiiristä valitaan 17 kansanedustajaa. Määrää saattaa joidenkin arvioiden mukaan nousta 18:aan, sillä kansanedustajien määrään vaikuttaa vaalipiirin asukasluku. Hämeen vaalipiiri saattaa vastaavasti menettää yhden kansanedustajan.
Jos Varsinais-Suomi saisi seuraavissa vaaleissa lisäpaikan eduskuntaan, menisi se mielipidemittauksen tulosten perusteella RKP:lle.