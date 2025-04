Triplavirhe ratissa voi puolittaa näkökyvyn, varo näitä silmälasimokia

Moni silmälasien käyttäjä kärsii näköhävikistä. Tämä tarkoittaa näkökyvyn huomaamatonta heikentymistä esimerkiksi huonosti istuvien silmälasien tai vaurioituneiden linssien vuoksi.

Instrumentariumin kyselytutkimus paljastaa, että lähes kaikki silmälasien käyttäjät tekevät arkisia pikkuvirheitä, jotka voivat vahingoittaa heidän lasejaan.

Pienillä silmälasien käytön ja puhdistamisen virheillä voi olla yllättävän suuri vaikutus näkökykyyn. Instrumentariumin optometristi Lotta Werlander nostaa esimerkkinä esiin autoilijoiden kolme yleistä mutta tiedostamatonta virhettä, jotka tehdään pahimmassa tapauksessa yhtä aikaa.

– Ensinnäkin kuskin silmälasien istuvuus on muuttunut, ja lasit asettuvat vaikkapa viisi milliä vinoon tai liian kauas. Toiseksi hänen linssinsä ovat sumentuneet, koska hän on pyyhkinyt linssejä kuivalla talouspaperilla tai pessyt niitä vahvalla tiskiaineella. Kolmanneksi tuulilasi on keväisen katupölyn sumentama, mutta kuski ei huomaa pyyhkiä lasia, Werlander listaa.

Tämän myötä kuskin on vaikea hahmottaa ympäristöä: näkökenttä kapenee, näöntarkkuus tietyille etäisyyksille heikkenee ja kontrastit haalistuvat.

– Arvioisin yleisesti, että kukin virhe aiheuttaa 10–20 prosenttia näköhävikin täydestä näkökyvystä. Autoilijan triplavirhe voi pahimmillaan puolittaa näkökyvyn ja pidentää reaktioaikoja dramaattisesti.

Arkiset tavat, joita kannattaa välttää

Instrun kyselytutkimuksen mukaan peräti 97 prosenttia silmälasien käyttäjistä myöntää toimineensa tavoilla, jotka voivat vahingoittaa heidän lasejaan.

– Moni ei tiedosta, että heidän arkiset tapansa voivat heikentää silmälasien kuntoa. Kun heille selittää riskit, he yleensä korjaavat käytäntöjään nopeasti, Werlander kertoo.

Hän kertoo, että optikkoliikkeessä törmää päivittäin huonokuntoisiin silmälaseihin, jotka eivät enää palvele tarkoitustaan.

– Jos epäilee, että silmälasit eivät toimi kunnolla, ne kannattaa viedä optikolle tarkistettavaksi. Harjaantunut ammattilainen näkee nopeasti, mikä laseissa on vikana.

Alle on listattu kyselytutkimuksen tärkeimmät löydökset ja Lotta Werlanderin kommentit, miksi nämä arkiset tavat vahingoittavat silmälaseja.

62 % on puhdistanut silmälasiensa linssit tiskiaineella.

“Tiskiaine on yleensä liian vahvaa linssien pinnoitteille ja voi jättää niihin sumentavan kalvon. Lisäksi jos tiskiainetta ei laimenna riittävästi, se voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä linssin pinnoitteen kulumista. Kannattaa valita puhdistusaine, joka on tarkoitettu linssien puhdistukseen.”

78 % on puhdistanut silmälasiensa tai aurinkolasiensa linssit paidan hihaan tai kuivaan talouspaperiin pyyhkimällä.

“Pyyhkiminen paitaan tai kuivaan talouspaperiin voi naarmuttaa linssejä, erityisesti jos niihin on kertynyt hiekkaa tai likaa. Kuivalla kankaalla tai paperilla hankaaminen ei poista likaa tai rasvaa vaan levittää sitä.”

59 % on avannut tiskikoneen niin, että lasit höyrystyvät.

“Tiskikoneen tai uunin avaaminen aiheuttaa äkillisen lämpötilan nousun, joka voi vahingoittaa linssien pinnoitteita ja kehysten materiaaleja. Tämä voi johtaa linssien pinnoitteen hilseilyyn ja heikentää niiden ominaisuuksia.”

21 % on mennyt suoraan pakkasesta kuumaan saunaan (esim. lämmittämään saunaa) silmälasit päässä.

“Äkilliset ja suuret lämpötilan vaihtelut aiheuttavat lasien materiaalien laajenemista ja kutistumista, mikä voi johtaa kehysten vääntymiseen ja linssien pinnoitteiden halkeiluun. Tämä lyhentää lasien käyttöikää merkittävästi.”

21 % on jättänyt silmälasit rintataskuun.

“Lasien jättäminen rintataskuun altistaa ne puristukselle ja vääntymiselle sekä putoilulle esimerkiksi kengännauhoja solmiessa.”

39 % on jättänyt aurinkolasit kuumaan autoon.

“Kuumat olosuhteet, kuten auton sisätila auringonpaisteessa, voivat aiheuttaa linssimateriaalin ja kehysten laajenemista, mikä johtaa muodonmuutoksiin ja pinnoitteiden vaurioihin.”

80 % on ottanut lasit silmiltä vain toista kättä käyttäen.

“Lasien pois ottaminen yhdellä kädellä voi ajan myötä vääntää kehyksiä, mikä aiheuttaa niiden epätasaisen istuvuuden. Tämä voi johtaa näön epätarkkuuteen ja heikentää lasien käyttömukavuutta. Lasit kannattaa viedä ammattilaisen säädettäväksi.”

57 % on nostanut silmälasit hetkeksi otsalle.

“Lasien nostaminen otsalle voi venyttää kehyksiä ja huonontaa niiden istuvuutta. Huono istuvuus aiheuttaa sen, että linssit ovat väärällä etäisyydellä silmästä, mistä syntyy näköhävikkiä. Lasit kannattaa viedä ammattilaisen säädettäväksi.”

38 % on laskenut silmä- tai aurinkolasit pöydälle linssipinta pöytää vasten.

“Moni laskee lasit linssipinta alaspäin esimerkiksi yö- tai työpöydälle. Tämä altistaa linssit naarmuuntumiselle ja vaurioitumiselle, mikä laskee linssien käyttöikää.”