Näyttelijät Emily Matthews (vas.) ja Glenn Close Kesäkirja-elokuvassa. HANDOUT-KUVA: Roxana Reiss / SF Studios, LEHTIKUVA / HANDOUT / ROXANA REISS

Tove Janssonin romaaniin perustuva elokuva USA:n valkokankaille

  • Julkaistu 18.09.2025 | 17:34
  • Päivitetty 18.09.2025 | 18:40
  • Kulttuuri
Brittiläis-suomalaisena yhteistuotantona valmistettu Kesäkirja on kuvattu Suomessa.
Tove Janssonin romaaniin perustuva elokuva Kesäkirja (The Summer Book) saa Yhdysvaltain ensi-iltansa 19. syyskuuta.

Kyseessä on Charlie McDowellin ohjaama draamaelokuva, joka sai ensi-iltansa lokakuussa 2024 Lontoon elokuvajuhlilla. Elokuva on tuotettu brittiläis-suomalaisena yhteistuotantona.

Suomessa elokuvan ensi-ilta oli tammikuussa 2025. Finnkinon mukaan elokuva on saanut katsojia kotimaassa tähän mennessä noin 118000.

Kesäkirja kuvatiin muun muassa Kotkan, Porvoon ja Espoon saaristossa.

Elokuvan toista pääosaa näyttelee kahdeksan Oscar-ehdokkuutta urallaan kerännyt Glenn Close.

Elokuvaa tullaan näyttämään ympäri Yhdysvaltoja yli 30 elokuvateatterissa.

Tove Janssonin samanniminen romaani ilmestyi alun perin ruotsinkielisenä alkuteoksena vuonna 1972.

Uusimmat
