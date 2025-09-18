Tove Janssonin romaaniin perustuva elokuva USA:n valkokankaille

Tove Janssonin romaaniin perustuva elokuva Kesäkirja (The Summer Book) saa Yhdysvaltain ensi-iltansa 19. syyskuuta.
Kyseessä on Charlie McDowellin ohjaama draamaelokuva, joka sai ensi-iltansa lokakuussa 2024 Lontoon elokuvajuhlilla. Elokuva on tuotettu brittiläis-suomalaisena yhteistuotantona.
Suomessa elokuvan ensi-ilta oli tammikuussa 2025. Finnkinon mukaan elokuva on saanut katsojia kotimaassa tähän mennessä noin 118000.
Kesäkirja kuvatiin muun muassa Kotkan, Porvoon ja Espoon saaristossa.
Elokuvan toista pääosaa näyttelee kahdeksan Oscar-ehdokkuutta urallaan kerännyt Glenn Close.
Elokuvaa tullaan näyttämään ympäri Yhdysvaltoja yli 30 elokuvateatterissa.
Tove Janssonin samanniminen romaani ilmestyi alun perin ruotsinkielisenä alkuteoksena vuonna 1972.