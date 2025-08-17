Toimitusjohtaja TE:lle: Rakennusalan käänne on meneillään

YIT:n toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa kertoo Talouselämälle, että rakentamisen käänne parempaan on nyt meneillään. Hänen optimisminsa perustuu YIT:n rakenteilla olevien kohteiden määrään ja näihin kohdistuneeseen ennakkokysyntään. Yhtiöllä on ennakkomarkkinoinnissa 16 taloa, joissa on yhteensä 550 asuntoa.

– Ne ovat herättäneet kiinnostusta. Meidän näppituntumamme on, että varausasteen pitäisi olla 50 prosenttia tai yli ennen käynnistämistä. Nyt niihin lukuihin ollaan päästy, Vuorenmaa sanoo.

Tilanne poikkeaa viime vuodesta, jolloin YIT:llä oli vuoden alussa yli tuhat myymätöntä asuntoa. Tämä rajoitti mahdollisuutta käynnistää uusia rakennushankkeita. Rakennusalan ahdinko on perinteisesti kuvastanut koko talouden heikkoa tilaa. Alan vaikeudet kertovatkin usein ensimmäisten joukossa laajemmin talouskasvun hiipumisesta ja epävarmuuden lisääntymisestä. Samoin alan piristyminen antaa viitteitä mahdollisesti koko taloustilanteen kohenemisesta.

Yhtiön rahoituslaskelma näyttää Vuorenmaan mukaan myymättömien asuntojen alkaneen mennä paremmin kaupaksi pääkaupunkiseudullakin.

– Oulussa meillä ei ole enää yhtään myymätöntä asuntoa, hän toteaa.

Elokuun alussa YIT:llä oli 580 valmistunutta asuntoa myytävänä, eli se on purkanut yli 40 prosenntia myytävänä olevien asuntojen kannastaan. Vuorenmaa näkee tahdin merkitsevän paluuta rakentamisen normaaliin tahtiin.

– Muutaman kuukauden myynti on historiallinen normaalitaso. Nykyisellä asuntokaupan vauhdilla se normalisoituu pääkaupunkiseudullakin tämän vuoden aikana, hän vakuuttaa.