Venäjän valtionmedian toimittaja osallistuu videolla sotatoimiin Ukrainassa

Venäjän valtiollisen Rossija 1 -kanavan video näyttää (jutun alla), kuinka venäläinen sotakirjeenvaihtaja Sergei Zenin auttaa venäläisiä sotilaita tulittamaan Ukrainan joukkoja raketeilla.

Venäjän mediaa BBC:lle seuraava toimittaja Francis Scarr on jakanut videon Twitterissä. Hän ihmettelee Venäjän valtiontelevision eettisitä pohjaa.

Itä-Ukrainan Luhanskin alueelta raportoiva Sergei Zenin myöntää itse videolla, että sotilaiden auttamista pidetään journalistisen etiikan rikkomuksena.

– Ja me olemme aina noudattaneet näitä normeja, Zenin sanoo.

– Olen kuitenkin varma, että tämä on erikoistapaus. Tämä ei ollut sallittua aikaisemmin, mutta nyt on, koska taistelemme isänmaamme puolesta ja taistelemme fasisteja vastaan, hän toteaa toistaen Kremlin retoriikasta tutuksi tulleita propagandistisia väitteitä.

Hän nostaa erään sotilaan kanssa raketin maasta ja asettaa sen raketinheittimeen.

– Lähetän tässä terveiseni heille (ukrainalaisille), Zenin sanoo.

Itä-Ukrainan rintamalohkolla käydään tällä hetkellä kovia taisteluita. Ukrainan odotetaan aloittavan vastahyökkäyksenä loppukevään tai alkukesän aikana. Vastahyökkäystä varten on tiettävästi koottu ainakin 12 prikaatia.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg kertoi viime viikolla, että 98 prosenttia Ukrainalle luvatuista länsimaisista aseista on toimitettu perille. Hyökkäyksen tarkasta ajasta ja suunnasta ei ole tietoa.

Yhdysvaltain asevoimien komentajan, kenraali Mark Milleyn mukaan Ukrainalla on tällä hetkellä kyky toteuttaa hyökkäysoperaatioita Venäjää vastaan.

The ethics of Russian state TV in action, courtesy of Sergei Zenin, a "correspondent" on Dmitry Kiselyov’s show pic.twitter.com/G1veoN3ZsV

— Francis Scarr (@francis_scarr) May 3, 2023