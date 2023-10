Toiko Venäjä rintamalle 1930-luvun Polutorka-auton?

Venäläiset joukot hyökkäsivät Ukrainan joukkoja vastaan Avdiivkan eteläpuolella viikonloppuna. Ukrainan tiedustelun kuvaamassa videossa on havaittavissa, kuinka joukot etenevät maastossa vanhanaikaisilta näyttävillä kuorma-autoilla.

Videolla näkyvät ajoneuvot muistuttavat suuresti 1930-luvulla valmistettuja GAZ AA -kuorma-autoja, joista käytetään lempinimeä ”Polutorka”. Useat ukrainalaislähteet ovatkin arvuutelleet, onko hyökkääjä joutunut turvautumaan sodankäynnissä ennen toista maailmansotaa valmistettuihin kulkuneuvoihin.

Ukrainan joukkojen kuvaama tallenne venäläisten etenemisestä on nähtävissä tämän jutun lopussa.

Tallenteen epätarkkuuden vuoksi videolta ei voida todentaa, ovatko kyseiset autot GAZ AA-mallisia. Sosiaalisen median viestipalvelu X:ssä useat keskustelijat huomauttavat, että Venäjällä on valmistettu samantyyppisiä kuorma-autoja useita vuosikymmeniä toisen maailmansodan päättymisen jälkeenkin.

Eräs sosiaalisessa mediassa toimiva venäläiseen sotakalustoon erikoistunut faktantarkastaja arvelee, että kyseessä eivät ole GAZ AA-malliset ajoneuvot. Hän huomauttaa, että vanhimmat sodassa tiettävästi käytetyt autot ovat olleet GAZ-63 -mallisia. Niitä valmistettiin vuosina 1948-1968. Ulkonäöltään GAZ-63 muistuttaa etäisesti aiemmin valmistettua ”Polutorkaa”.

Faktantarkastajan mukaan videolla näkyvät kuorma-autot eivät silti välttämättä ole GAZ 63 -mallisia. Hänen arvionsa mukaan ne todennäköisesti ovat Ural-4320 tai Zil-131.

Videon epätarkkuuden vuoksi kuorma-autojen tarkkaa mallia on kuitenkin vaikea päätellä.

Ukrainian reconnaissance spotted what they claim to be a Polutorka, a 1930s pre-WWII GAZ AA truck, used by Russians to assault Ukrainian positions south of Avdeevka. pic.twitter.com/uBG2IbM4So

This shouldn’t have to be specified, but no, Russia is not using 1930s GAZ-AA in any capacity.

The oldest trucks that are (very rarely) used are GAZ-63. https://t.co/PaqmeVzjLe

— Naalsio (@naalsio26) October 22, 2023