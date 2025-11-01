Timo Heinonen: Vahva puolustusteollisuus on Suomen etu

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) pitää Patrian ja Valmet Automotiven tuoretta aiesopimusta merkittävänä ja rohkaisevana uutisena suomalaiselle teollisuudelle. Hänen mukaansa päätös panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksen aloittamisesta Uudessakaupungissa jatkaa sarjaa myönteisiä ja toivoa herättäviä uutisia kotimaisesta puolustusteollisuudesta.

– Erittäin hieno ja myönteinen uutinen kotimaahan. Se jatkaa hyvin toivoa herättelevien uutisten sarjaa ja uskoisin, että lisääkin on tässä tulossa, Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Heinosen mukaan vahva kotimainen puolustusteollisuus on Suomelle strategisesti tärkeää aikana, jolloin lähes kaikki Euroopan maat lisäävät puolustusmenojaan.

– Vaikka nyt julkisuudessa aina kovasti kirjoitetaan siitä, että käytämme niin ja niin monta miljardia asehankintoihin, niin kannattaa muistaa, että niin tekevät kaikki muutkin. Monen kohdalla euromäärissä on vielä nolla tai pari enemmänkin, Heinonen sanoo.

Heinonen uskoo, että myös maamiinatuotannosta ja avaruusteknologiasta voi kehittyä Suomelle merkittäviä vientituotteita tulevaisuudessa.

– On tärkeää, että meillä on “tarjottimella” riittävästi myös myytävää, hän kirjoittaa.