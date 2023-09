Timo Heinonen: Takavarikoidut varat pitää käyttää Ukrainan hyväksi

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kannattaa Venäjältä takavarikoitujen varojen siirtämistä Ukrainalle.

Heinonen viittaa kannanotossaan uutiseen siitä, että Euroopan unionissa on tarkoitus aloittaa neuvottelut suunnitelmasta siirtää jopa 200 miljardin euron arvosta takavarikoituja venäläisten varoja Ukrainanalle avustuksena.

– Hienoa! Tämä on tärkeä uutinen. Venäjän ja oligarkkien takavarikoidut varat tulee käyttää Ukrainan avuksi ja jälleenrakentamiseksi, Heinonen kirjoittaa sosiaalisen median palvelu X:ssä.

