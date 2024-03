Timo Heinonen Kimmo Kiljuselle: Uskottelu jossa Venäjästä elitte oli totaalisen väärä

Eduskunnan täysistunnossa keskiviikkona ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Kiljunen (sd.) piti esittelypuheenvuoron selonteosta, joka koskee puolustusvoimien osallistumista Naton rauhan ajan tehtäviin tänä vuonna.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kiitti Kimmo Kiljusta.

– Täytyy todeta, että oli suurempi ilo kuulla teidän nykyisiä puheitanne Natosta kuin teidän aiempia puheitanne Natosta, kiitos siitä, Heinonen totesi.

Kimmo Kiljunen vastasi arvostavansa suuresti Heinosen sanoja, ”kun hän ilahtui omasta puheenvuorostani. Ilahdun minäkin myöskin siitä”.

– Haluan ainoastaan sanoa sen, että minun omissa arvioissani sotilasliittoon liittoutuminen tai liittoutumattomuus ei ole ollut tavoite tai päämäärä, vaan keino — pienen maan keino selviytyä. Ja riippuu tietenkin turvallisuusympäristöstämme, minkälaisen tavan me valitsemme keinoksi, jolla me selviydymme. Siinä suhteessa minun puheissani on ollut aina sama sävel, Kimmo Kiljunen totesi.

Heinonen totesi vastauksessaan, että tulkinta on aikamoinen.

– Ei mennä siihen sen syvemmälle, mutta kyllähän tämä maailma on nyt osoittanut sen, että se uskottelu, missä te, edustaja Kiljunen, elitte vuosikymmenet, että jollain tavalla myötäilemällä ja ymmärtämällä Venäjää pysyisimme ulkopuolella vaikeista tilanteista — onhan se ollut totaalisen väärä, Timo Heinonen sanoi.

– Se, millä tavalla Ukrainalle on nyt tapahtunut, mikä toisaalta sai sitten myös Ruotsin ja Suomen hakeutumaan osaksi yhteistä puolustusliittoa, oli se, että enää tähän myötäilyyn tai uskotteluun Venäjän naapurustossa ei ole varaa turvallisuuttamme rakentaa, Heinonen jatkoi.

Loppupuheenvuorossaan Kiljunen totesi arvostavansa, että Heinonen toi asian esiin ja ”meillä on varaa siihenkin”.

– On erittäin arvokasta, että käymme historiaa myös läpi. Itse kukin meistä on lukenut Paasikivensä, Koivistonsa ja Niinistönsä. Kyllä me olemme historiaa käyneet läpi, ja se täytyykin tuntea voidakseen elää tätä päivää, ymmärtää ne realiteetit joissa tänään eletään ja ne päätökset joita Suomi tekee tässä kontekstissa, Kimmo Kiljunen sanoi.