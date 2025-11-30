Timo Heinonen: Itärajan turvallisuutta vahvistetaan määrätietoisesti

Itärajan turvallisuutta vahvistetaan nyt määrätietoisesti eri toimin, sanoo kansanedustaja Timo Heinonen (kok.).

Hän kirjoittaa tänään julkaisemassaan blogikirjoituksessa, että itärajan raja-aitaa on tarkoitus rakentaa 120 kilometristä nion 200 kilometrin pituiseksi ensi vuoden loppuun mennessä.

– Tällöin yli 1300 kilometrin itärajastamme on aidattuna kriittisimmät kohdat niin Kaakkois-Suomessa, mutta myös Pohjois-Suomessa.

Aitaan yhdistetään korkeaa teknologiaa valvonnan avuksi, esimerkiksi kameroita, kaiuttumia ja valoja, Heinonen kertoo.

Hän muistuttaa, että teknologian turvallisuus pitää taata ja on tärkeää varmistaa, ettei aidassa hyödynnettävä teknologia, kuten led-valotekniikka, synnytä Kiina-riippuvuttaa tai aiheuta muunlaistakaan uhkaa.

Heinosen mukaan teknologia tarjoaa myös uudenlaisia ratkaisuja itärajan valvontaan.

– Esimerkiksi suomalaisyritys Kuva Space on kertonut, että sen uusilla hyperspektrisatelliiteilla voitaisiin itärajaa valvoa jatkossa entistä tarkemmin, mutta myös edullisemmin, kansanedustaja sanoo.

– Yrityksen satelliitit voisivat piankin tarjota tilannekuvaa ja valvontaa 150 kilometrin laajuiselta kaistaleelta koko itärajan matkalta ja juurikin itärajan Venäjän puoleiselta alueelta.

Heinosen mukaan rajan avaamiselle ei ole tällä hetkellä mitään edellytyksiä edes yksittäisten rajanylityspaikkojen suhteen. Uhka-arvio Venäjän ja Suomen välisen rajan tilanteesta ei ole muuttunut, hän huomauttaa.

– Rajavartiostolla on tilanteesta poikkeuksellisen tarkkaa ja jopa päivittäistä tietoa.

– Tilanne on tietenkin ikävä heille joilla on sukulaisia Venäjän puolella, mutta täysin ymmärrettävää, että maamme turvallisuus ja koskemattomuuden varmistaminen on tässäkin hetkessä kaikkein tärkeintä, Heinonen muistuttaa.

Itäraja ylitetään aika-ajoin luvattomasti, kuten kävi viimeksi tällä viikolla. Kansanedustajan mukaan rajan ylittänyt mies otettiin kiinni Imatran keskustassa.