Tilapäistä suojelua hakenut yli 52000 ukrainalaista

Venäjän hyökkäyksen jälkeen Suomessa on jätetty 53 127 tilapäisen suojelun hakemusta, kertoo Maahanmuuttovirasto.

Tilapäisen suojelun hakemuksia on tullut 3.4.2023 mennessä vireille yhteensä 53 127 kappaletta, joista Ukrainan kansalaisten osuus on 52 111 hakemusta. Luvusta ei voi suoraan päätellä Suomessa olevien ukrainalaisten määrää, sillä osa ukrainalaisista on palannut Suomesta kotimaahansa.

Migrin mukaan hakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä noin 1 viikko. Päätös lähetetään henkilölle postitse mihin kuluu toinen viikko. Tilapäistä suojelua hakeneilla on välittömästi oikeus tehdä töitä.

Maaliskuusta 2023 alkaen tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset ovat voineet hakea Digi- ja väestötietovirastolta kotikuntaa, mikäli he ovat oleskelleet Suomessa vuoden.