Tilaatko ravintolisiä ulkomailta? Tuote voi olla laiton Suomessa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on antanut uuden päätöksen lääkeluettelosta 5. toukokuuta 2025. Päätös tulee voimaan maanantaina 19. toukokuuta 2025 ja korvaa edellisen lääkeluetteloon liittyvän päätöksen vuodelta 2022.

Lääkeluettelo on ohjeellinen luettelo aineista ja rohdoksista, joita on käytetty lääkkeinä tai joita voidaan pitää lääkkeinä lääkelain määritelmän mukaisesti. Sen tarkoituksena on tukea viranomaisten, kuten Tullin ja Ruokaviraston, valvontatyötä.

Fimean uuden päätöksen myötä luetteloon on lisätty uusia aineita, mutta Suomen terveystuotekauppiaiden liiton arvion mukaan muutoksella ei ole vaikutusta ravintolisien myyntiin Suomessa.

Liitto kuitenkin muistuttaa, että ulkomaisista verkkokaupoista hankittujen valmisteiden kohdalla kuluttaja on usein ostoksilla omalla vastuullaan. Tuote, jota toisessa maassa myydään ravintolisänä, voidaan Suomessa luokitella lääkkeeksi. Tämä voi tulla yllätyksenä kuluttajalle, joka saa yhteydenoton Tullilta tai huomaa valmisteen jääneen toimituksessa kiinni.

– Kuluttaja voi kuvitella tilaavansa laillisen ravintolisän, mutta jos valmiste sisältää Suomessa lääkkeeksi katsottavan aineen, sen tuonti voi olla kielletty. Tällöin kuluttaja saattaa tietämättään syyllistyä lääkeainerikkomukseen. Tällaisia valmisteita voivat olla esimerkiksi vahvat melatoniini- tai punariisivalmisteet, yohimbine -yrtti tai CBD-öljy , toteaa Suomen terveystuotekauppiaiden liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö tiedotteessa.

Tulli on varoittanut jo aiemmin, että lääkkeiden tilaaminen ulkomaisesta nettikaupasta voi olla rikos. Tilaajan vastuulla on selvittää, voiko valmistetta hankkia laillisesti. Tämä koskee myös ravintolisiä.