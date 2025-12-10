Tilaatko joululahjat verkosta? Moni lankeaa ansaan

Joulun aika on verkkokaupan kiireisintä aikaa, ja monet suomalaiset ostelevat nyt urakalla verkossa. Samalla myös huijaussivustot, epäselvät tilausansat ja palvelut, jotka keräävät turhaa tietoa, tuovat riskejä, joista kuluttajan kannattaa olla tietoinen.

Joskus halpa hinta voi houkutella tilaamaan tuntemattomasta verkkokaupasta. Myös ilmainen toimitus voi kuulostaa houkuttelevalta tarjoukselta. Ennen houkuttelevaan tarjoukseen tarttumista on kuitenkin syytä varmistua siitä, ettet ole astumassa ansaan.

– Joulun verkkokauppasesonki on kiireinen, ja siksi kuluttajien on hyvä olla joulukiireestä huolimatta tarkkana. Näin kuluttaja voi välttyä ikäviltä yllätyksiltä ja varmistaa, ettei joulumieli rapistu esimerkiksi siihen, että verkkokaupasta tilattua joululahjaa ei koskaan toimiteta. Vinkkien lisäksi kannattaa myös muistaa, että arkijärjellä pärjää pitkälle: jos verkkokauppa vaikuttaa epäilyttävältä esimeriksi ulkoasultaan ja sivusto sisältää paljon kirjoitusvirheitä, kannattaa luottaa vaistoon ja jättää ostos tekemättä, toteaa IT-konsulttiyhtiö Rakettitieteen tietoturva-asiantuntija Richard Topchii tiedotteessa.

Topchiin mukaan jouluostoksia voi kuitenkin tehdä verkossa turvallisemmin mielin, kunhan muistaa muutaman perussäännön:

1. Varmista verkkokaupan taustat ennen ostoa. Epäilyttävät maksutavat, puuttuvat yhteystiedot tai esimerkiksi Y-tunnuksen puuttuminen verkkosivuilta ovat vakavia varoitusmerkkejä.

2. Tarkista arviot ja se, mitä verkkokaupasta sanotaan muualla verkossa. Arvosteluita kannattaa selata useammasta lähteestä. Jos kaikki kommentit ovat ylistäviä ja liian samankaltaisia eikä negatiivisia arvioita ole lainkaan, kyse voi olla väärennetyistä arvioista tai huijauksesta.

3. Verkkokaupan osoiterivillä näkyvä lukko ei ole vedenpitävä takuu turvallisuudesta. Lukkosymboli verkkosivulla tarkoittaa, että yhteys palvelimeen on salattu. Lukon kuva tulee TLS-varmenteesta (Transport Layer Security), mutta myös huijarisivustot voivat hankkia tämän sivulleen. Jos lukkoa ei ole lainkaan, on tämä vakava varoitusmerkki sivun turvallisuudesta.

Liian hyvä tarjous voi olla varoitusmerkki. Jos saman tuotteen hinta on yhdellä sivustolla puolet pienempi kuin muissa verkkokaupoissa, kyseessä voi olla kopiotuote tai koko sivusto voi olla huijaus.

5. Tarkista toimituskulut ja -ajat ennen ostoa – ja ole termien kanssa tarkkana. Esimerkiksi postitusajalla tarkoitetaan aikaa, jonka paketti viettää lähettämisestä noutopisteeseen, kun taas toimitusajalla tarkoitetaan aikaa, joka paketilla menee saapua perille. Kokonaistoimitusaika voi yllättäen olla useita viikkoja, jos kuluttaja ei ole tarkkana.

6. Tarkista palautusehdot. Katso, mitä palautus maksaa, kuinka pitkä palautusaika on ja kuka palautuksen maksaa.

7. Suosi suomalaisia tai EU-alueen verkkokauppoja. Näin kuluttajalla on automaattisesti vahvemmat kuluttajaoikeudet, kuten palautusoikeus, ja viallisen tuotteen reklamointi on helpompaa. Lain mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupasta tehty ostos 14 päivän kuluessa tuotteen vastaanottamisesta ilman erityistä syytä. Tämä koskee myös digitaalisia palveluita, kuten elokuvien ja musiikin suoratoistoa.

8. Harkitse maksamista luottokortilla. Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta todetaan, että luottokortilla maksaminen on turvallinen ja verkkopankkimaksua parempi maksuvaihtoehto: mikäli luottokortilla maksettua tavaraa ei koskaan saavu, asiasta voi reklamoida verkkokaupan lisäksi myös luottokortin myöntäneelle taholle, kuten pankille, ja vaatia maksunpalautusta.

9. Vältä käyttämästä julkista wifiä maksamiseen. Esimerkiksi kahviloiden ja kauppakeskusten verkot voivat olla huonosti suojattuja ja voivat vuotaa maksutietosi ulkopuolisille. Mikäli joudut käyttämään julkista WiFiä ostosten tekemiseen, suojaa yhteytesi VPN:n avulla.

10. Älä koskaan jaa henkilö- tai maksutietoja viestisovelluksissa. Henkilö- ja maksutietoja ei tule koskaan lähettää sähköpostitse tai chat-palveluissa. Myös maksaminen tilisiirrolla on hälytysmerkki. Jos maksukortit joudutaan esimerkiksi sulkemaan väärinkäytön tai sen riskin takia, hankaloittaa se ostosten tekemistä entisestään.