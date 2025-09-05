”TikTok antaa mahdollisuuden sodankäyntiin”

Eduskunnan perjantain täysistunnossa puhuttiin tietosuojavaltuutetun toimintakertomuksesta. Kokoomuksen Pauli Kiuru käsitteli TikTokia.

– Tiesitkö, että eurooppalaiset tietosuojaviranomaiset ovat todenneet, että TikTok on siirtänyt käyttäjiensä henkilötietoja Kiinaan EU:n tietosuojasäännösten vastaisesti? Tiesitkö, että yhtiön työntekijöillä Kiinassa on ollut etäyhteydellä pääsy eurooppalaisten käyttäjien tietoihin? Tiesitkö, että TikTok on siirtänyt eurooppalaisten käyttäjien henkilötietoja Kiinaan EU:n tietosuojasäännösten vastaisesti?, Pauli Kiuru kysyi.

TikTokin käyttö on estetty monessa maassa, kuten Intiassa. Taustalla oli huoli kansallisesta turvallisuudesta.

– TikTok antaa mahdollisuuden kognitiiviseen sodankäyntiin. Sen avulla voidaan vaikuttaa ihmisen ajatteluun, havaintoihin, tunteisiin ja käyttäytymiseen. Algoritmilla viestejä voidaan kohdistaa haluttuihin kohderyhmiin ja luoda jännitteitä eri ryhmien välille. Vihaa ja vastakkainasettelua synnyttävä sisältö leviää parhaiten. Algoritmi on avain tunteisiin, ajatteluun ja käyttäytymiseen. Algoritmit ovat vallankäytön väline, Kiuru totesi.

Edustaja huomautti, että Kiina ei tarjoa TikTokia omille kansalaisilleen vastaavalla tavalla kuin muissa maissa.

– Jokainen kiinalainen yritys ja henkilö joutuu lain määräyksellä avustamaan maan tiedusteluviranomaisia. Kiinan tiedusteluviranomaisilla on siis pääsy TikTokin käyttäjien tietoihin.