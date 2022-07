Tietovuoto mahdollinen – tämä STT:n verkkoiskusta tiedetään

Suomen tietotoimisto STT:hen kohdistettiin torstain ja perjantain välisenä yönä laaja verkkohyökkäys, jonka vuoksi yhtiön uutis- ja kuvapalvelu ovat toimineet rajoitetusti.

STT tiedottaa, että hyökkäys aiheutti laajoja vahinkoja, mutta uutispalvelun tiedot ovat säilyneet lähes täysin. Uutispalvelun ennakoidaan palautuvan lähes normaaliksi lähipäivinä, kun taas kuvapalvelun korjaaminen kestää useita päiviä.

Yhtiö ei voi sulkea pois verkkohyökkäyksestä aiheutuneen tietovuodon mahdollisuutta. STT:n mukaan se ei kuitenkaan vaikuta olleen hyökkäyksen ensisijainen tarkoitus.

Mahdollinen tietovuoto voi koskea myös ulkopuolisia yhteystietoja ja käyttäjätunnuksia, mutta se ei vaaranna uutisten lähdesuojaa.

Tietojen mahdollinen vuotaminen on ilmoitettu tietosuojavaltuutetulle. Verkkohyökkäyksestä on ilmoitettu myös Kyberturvallisuuskeskukselle ja siitä on tehty rikosilmoitus.