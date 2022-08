Tietoturvan asiantuntija: Lopeta salasanojen vaihtaminen

Tietoturvayhtiö With Securen tutkimusjohtajan Mikko Hyppösen mukaan salasanojen toistuva vaihtaminen ei ole hyvä keino oman tietoturvan suojaamiseksi. Hänen mukaansa tästä tavasta olisi hyvä luopua.

Hyppönen vastasi netinkäyttäjien kysymyksiin Reddit-palvelun Ask Me Anything -sessiossa.

– Mielestäni tärkein oppitunti salasanan suojauksesta kotikäyttäjille on varmistaa, että sähköpostiosoitteesi on pitkä ja ainutlaatuinen. Useimmille käyttäjille se tarkoittaa Gmail-salasanaa, Hyppönen kirjoittaa.

Asiantuntijan mukaan Googlen Gmailista on tullut keskeinen kirjautumispalvelu, jonka avulla voi kirjautua moniin eri palveluihin. Tämä tekee Gmailin salasanasta houkuttelevan kohteen.

– Sähköpostisi suojaaminen on tärkeää, koska se avaa usein tien moniin muihin paikkoihin. Valitse aina pitkä sähköpostisalasana, älä käytä sitä missään muualla ja käytä Googlen kaksivaiheista vahvistusta, Hyppönen opastaa.

Tutkimusjohtaja Mikko Hyppösen antamista ohjeista kirjoitti aiemmin Mikrobitti.