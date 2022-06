”Tieto on aika hurja” – joka toinen ajaa renkaansa loppuun

Suomalaisten autoilijoiden tapa käsitellä renkaitaan jättää toivomisen varaa. Autonrengasliiton kuluttajatutkimus 2022:ssa käy ilmi, että lähes puolet (48 %) ajaa vanhat renkaansa loppuun ennen uusien hankkimista. Kuljettajista 45 prosenttia aikoo kuluttaa myös uudet renkaansa aivan loppuun ennen niiden uusimista.

– Tieto on aika hurja. Vaikka rengas on vielä urasyvyydeltään lain mukainen, sen ohjattavuus- ja jarrutusominaisuudet märällä kelillä ovat alkaneet huonontua merkittävästi jo tuhansia kilometrejä aikaisemmin, Autonrengasliiton puheenjohtaja Jarmo Nuora sanoo.

Lain mukaan kesärenkaan urien pitää olla vähintään 1,6 mm syvät, minkä tiesi 38 prosenttia vastaajista. Turvallisena urasyvyytenä vesikelillä pidetään 4 mm. Tätä matalammilla urilla vesi ei enää pääse poistumaan renkaan ja tien välistä, ja vesiliirron riski kasvaa.

– Vain joka neljäs autoilija tietää turvasyvyyden. Auto on suomalaisille rakas ja arjessa tärkeä kulkuväline, joten renkaisiin liittyvät turvallisuustekijät voitaisiin tuntea paremminkin, Nuora toteaa.

Renkaat on hyvä silmäillä läpi myös kesälomareissun kynnyksellä. Jos urat ovat matalammat kuin muistikuvissa, kesärenkaat voi hyvin uusia myös keskellä kesää. Silloin rengasliikkeissä ei myöskään tavallisesti ole juuri ruuhkaa ja jokaiselle asiakkaalle on varmasti hyvin aikaa.

– Renkaat on syytä tarkastella koko pinnan alueelta, eli ulospäin näkyvän olkapään lisäksi kannattaa kurkistaa taskulampun kanssa myös renkaan sisemmän olan kuluminen, Nuora opastaa.

Seitsemän tärppiä kesäliikenteeseen

1. Tarkasta renkaiden urasyvyys ennen kesälomaa. Lain vaatima urasyvyys on 1,6 mm, mutta alle 4 mm urilla märällä kelillä vaaditaan jo äärimmäistä tarkkaavaisuutta.

2. Tarkasta renkaiden ilmanpaineet. Oikeat rengaspaineet vakauttavat ajoa ja säästävät sekä polttoainetta että rengasta kulumiselta. Jos kuormaa on paljon, kannattaa paineet asettaa vähintään 0.2 baria ohjearvoa korkeammaksi.

3. Tarkasta vararenkaan kunto ja rengaspaine. Käy myös läpi auton työkalut rengasrikon varalta. Jos autossasi on paikkaussarja, opettele sen käyttö ennen lähtöä.

4. Katso samalla, onko yksi renkaan pulteista erilainen, niin sanottu varkauden estävä lukkopultti. Jos on, varmista että tiedät missä sen avain on. Muuten renkaanvaihto ei tien päällä onnistu edes ammattilaiselta.

5. Pese tuulilasi ikkunanpesunesteellä sisältä ja ulkoa, tarkasta pyyhkijänsulat ja vaihda ne tarvittaessa. Kauppareissulla riittävät huonotkin sulat, mutta pitkällä matkalla sulan jättämät viirut häiritsevät ja rasittavat kuljettajaa.

6. Ota talteen tärkeimpien tie- ja rengaspalveluiden, Autoliiton (0200 8080) sekä oman vakuutusyhtiön hätänumerot jo etukäteen pahemman rengasrikon tai vahingon varalta.

7. Pakkaa autoon vettä ja hyvin säilyvää kuivaa purtavaa. Ruuhka-aikoina apua voi joutua odottelemaan, mutta nälän pysyessä poissa odottelu on aavistuksen siedettävämpää.