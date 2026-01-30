Tiesitkö? Nämä tutut suomen kielen sanat keksittiin sata vuotta sitten

Vauhti ja vallattomuus, modernismi ja nousukausi, tieteen edistyminen ja taiteen kukoistaminen, työteliäisyys ja teollistuminen. Muun muassa tällaisilla ilmauksilla on luonnehdittu 1920-lukua. Mutta miltä tuo vuosikymmen näyttää kielinäkökulmasta?

Kotus.fi-sivustolla on julkaistu laaja katsaus 1920-luvun kieleen ja elämänmenoon. Tuolloin otettiin käyttöön monia nykykielessäkin eläviä ilmauksia, esimerkiksi ajoittaa, avanne, elokuva, jännite, kustantamo, lounas, mainos, sähke, tyrmätä ja varuskunta.

Monet vuosikymmen uusista sanoista ovat tietoisen sanaston luomisen tulosta. Tällaisia ovat muun muassa kielitieteen professori Artturi Kanniston kehittelemät elokuva, elokuvateatteri ja valkokangas. Sanaa elokuva Kannisto ehdotti vuonna 1927 siihen asti käytetyn elävien kuvien sijaan. Elokuva sopi Kanniston mukaan mainiosti kielessä jo silloin olleen valokuvan rinnalle.

Kannisto oli muutenkin aktiivinen sanamies. Hän muun muassa rakensi pisimmäksi mainitun suomenkielisen sanan: kumarreksituteskenteleentuvaisehkollaismaisekkuudellisenneskenteluttelemattomammuuksissansakaankopahan. Sanasta on tosin sanottu, että se on täysin keinotekoinen, päätteitä yhdistelemällä luotu muodoste, joka ei tarkoita mitään, tiedotteessa todetaan.

1920-luvulla hyväksyttiin myös useita yhteiskuntaa perustavasti muovanneita lakeja, esimerkiksi avioliittolaki, asevelvollisuuslaki, uskonnonvapauslaki, yleinen oppivelvollisuuslaki ja laki avioliiton ulkopuolella syntyneistä lapsista. Kansaa puhuttivat myös kieltolaki ja niin sanotut kommunistilait.

Vuonna 1921 tuli voimaan sukunimilaki, joka velvoitti jokaista hankkimaan itselleen sukunimen vuoden kuluessa. Ennen sukunimilakia nimien antaminen oli ollut melko villiä.

Lainsäädännön perustaa luotiin jyrkkien poliittisten vastakohtaisuuksien oloissa. Vuosikymmeneen mahtuu niin heimosotia ja Lapuan liikettä kuin läskikapinaakin. Monenlaista valtataistelua käytiin myös kielellisesti: on muun muassa kerrottu, että hallitus korosti tuolloin omaa asemaansa kirjoittamalla esityksiinsä Hallitus-sanan aina isolla alkukirjaimella.