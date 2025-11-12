Tiesitkö? Näissä tilanteissa puhelinmyyjän on keskeytettävä puhelu

Kuluttaja-asiamies on päivittänyt ohjeistustaan puhelinmyyntiin liittyvistä velvoitteista. Ohjeistukseen tehdyt päivitykset perustuvat kuluttaja-asiamiehen valvontatyössä antamiin ratkaisuihin.

– Yritysten on huolehdittava siitä, että puhelinmyynnissä työskentelevät henkilöt osaavat toimia vastuullisesti. Ilman asianmukaista koulutusta riski epäselvistä sopimuksista ja kuluttajan harhaanjohtamisesta kasvaa merkittävästi, kuluttaja-asiamies Katri Väänänen toteaa tiedotteessa.

Päivitetyssä ohjeistuksessa on täsmennetty myyjien vastuuta muun muassa seuraavista asioista:

– Tarjouksessa ei saa käyttää ilmaisuja, joiden mukaan kuluttaja olisi jo sitoutunut sopimukseen tai velvollinen hyväksymään tarjouksen.

– Myyjän on päätettävä puhelu, jos kuluttajan arviointikyky on heikentynyt esimerkiksi iän tai sairauden vuoksi.

– Kuluttajaa ei saa kiirehtiä tai painostaa hyväksymään tarjousta.

– Puhelun kaupallinen tarkoitus on käytävä ilmi heti puhelun alussa. Myyjä ei saa aloittaa puhelua kertomalla tekevänsä tutkimusta, kyselyä tai kertomalla voitosta tai lahjakortista.

Puhelinmyyntiä koskeva lainsäädäntö uudistui viimeksi vuonna 2023. Tuolloin tuli voimaan lainmuutos, jonka myötä puhelimitse tehty sopimus ei synny heti puhelun aikana. Nykyisin sopimus astuu voimaan vasta sen jälkeen, kun kuluttaja on erikseen pysyvällä tavalla hyväksynyt yrityksen lähettämän kirjallisen tarjouksen puhelun jälkeen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) helmikuussa 2025 julkaistun tutkimuksen ”Kuluttajien näkemyksiä ja kokemuksia puhelinmyynnistä” mukaan puhelinmyynnin lainsäädäntöä noudatetaan heikosti. Esimerkiksi vain noin puolet puhelinmyynnistä tilanneista oli saanut kirjallisen tarjouksen lain edellyttämällä tavalla puhelun jälkeen. Tutkimus osoitti, että hyvä myyntitapa on yhteydessä kuluttajien kiinnostukseen tilata puhelinmyynnistä.