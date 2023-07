Tiesitkö? Kun tämä valo syttyy auton kojelautaan, pysäytä heti

Kun auton kojelaudassa syttyy merkkivalo, jokin ei toimi normaalisti. Merkkivalot aiheuttavat helposti huolta ja päänvaivaa, jos niitä ei osaa tulkita. Pelkona ovat kalliit korjaukset.

Kari Pietarila autoliike Kamuxilta kertoo, että autojen merkkivaloihin liittyy paljon kysymyksiä.

– Autojen teknologia on kehittynyt paljon ja tuonut varsinkin uuden auton ajajalle paljon informaatiota auton toiminnasta, Pietarila sanoo tiedotteessa.

Sähköautoissa on oma symboliikkansa, koska polttomoottoria ei ole. Silloin auton puhelinsovellus ohjaa käyttäjää tulkitsemaan auton tilannetta oikein.

– Vaikka teknologia on kehittynyt huimasti, sama hyvä liikennevalomalli pätee sekä uusiin että vanhoihin autoihin, Pietarila muistuttaa.

Mallilla tarkoitetaan liikennevaloista tuttua sääntöä, jossa vihreä merkitsee positiivista, oranssi huomioitavaa ja punainen vakavaa, pysähtymistä vaativaa tilannetta.

Kun auton toimintoa symboloiva merkkivalo on vihreä, ei ole syytä huolestua. Vihreänä palava valo voi esimerkiksi ilmoittaa, että nyt ajetaan taloudellisesti. Oranssi on puolestaan huomiovalo, ja sen syy on viisasta tarkistaa pian. Syitä oranssiin valoon voi olla paljon, mutta yleensä syy liittyy normaaliin huolto- tai tarkastustoimenpiteeseen.

Oranssi moottorihäiriön merkkivalo on yleinen lasinpesunesteen ja polttoainevalon lisäksi. Moottorin häiriön merkkivalo voi tarkoittaa montaa eri asiaa, ja se voi syttyä varsin helposti. Juurisyyhyn pääsee käsiksi vain lukemalla auton vikakoodit.

– Varoitusvalon syy ei aina selviä auton käsikirjasta, vaan siihen tarvitaan vikakoodien lukua. Se onnistuu huoltamoilta ja nykyään myös kuluttajille on myynnissä laitteita, joilla pääsee itse lukemaan perinteiset vikakoodit, Pietarila sanoo.

Jos symbolin merkkivalo on punainen, on auto syytä pysäyttää ja sammuttaa heti kun se on turvallista.

– Punainen merkkivalo on aina otettava vakavasti, eli auto on sammutettava ja vian syy selvitettävä. Joissain tilanteissa voi vielä itse ajaa huoltamolle, esimerkiksi rengaspaineiden laskiessa, mutta yleisesti kannattaa varustautua kutsumaan hinausauto, Pietarila painottaa.

Polttomoottoriautoissa jokaisen on hyvä tietää ainakin yksi symboli: öljykannun kuva. Sen ilmestyminen punaisena tarkoittaa, että moottorin öljyä on liian vähän, öljynpaine laskee tai voitelussa on häiriöitä.

Vaarana tällöin on, että moottorin jotkut osat jäävät ilman öljyä ja koko moottori voi rikkoutua. Se tietää isoa ja kallista korjausta.

Sähköautoissakin punainen valo esimerkiksi kolmio-symbolissa tarkoittaa, että auto tulee sammuttaa ja merkkivalon syy selvittää.