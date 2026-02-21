Tiedustelun varoitus: Tuhansia Isis-taistelijoita paennut

Jopa 15 000 – 20 000 ihmistä on paennut pahamaineiselta Al-Holin vankileiriltä Syyriasta, jossa on pidetty tuhansia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Asiasta kertoo Wall Street Journal.
Leirin turvallisuusjärjestelyt ovat viime viikkoina romahtaneet sen jälkeen, kun leiriä aiemmin vartioineet SDF-kurdijoukot vetäytyivät alueelta. Asiantuntijat ovat pitkään varoittaneet, että ISIS-taistelijoiden vaimot ovat kasvattaneet leirillä uutta jihadistisukupolvea.
Syyrian hallitus otti leirin haltuunsa tammikuussa. Valtaosa vangeista pakeni leiriltä haltuunottoa seuranneina päivinä.
Yhdysvaltojen sotilastiedustelun arvioiden mukaan paot aiheutuivat huonosta hallinnosta sekä turvallisuusjoukkojen riittämättömästä määrästä.
Leirillä oli arvioiden mukaan vuoden 2025 lopussa yli 23 000 ihmistä. Alkuviikosta leirillä oli kuitenkin enää jäljellä 300 – 400 perhettä.
Syyrian presidentti Ahmed al-Sharaa syyttänyt kaaoksesta kurdijoukkoja, jotka vetäytyivät leiriltä ja jättivät sen vartioimatta. Maan hallitus aikookin nyt siirtää loput vangit maan luoteisosassa sijaitsevalle leireille, jossa hallituksen joukoilla on vankempi ote.
Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedustelu arvioi, että Damaskoksen pyrkimyksiä torjua terroristiryhmiä hankaloittavat koulutettujen sotilaiden puute ja turvallisuuskoneiston heikkous.
– Heillä on hyvin rajallinen osaaminen ja infrastruktuuri tällaista varten, tiivistää analyytikko Alexander McKeever.
Haasteelliseksi tilanteen tekee se, että leirillä on ollut runsaasti ihmisiä, joilla ei ole lainkaan yhteyksiä Isisiin. YK:n lokakuussa julkaiseman tutkimuksen mukaan tällaisia vankeja olisi jopa neljännes.
Toisaalta Yhdysvallat siirsi tammikuussa lähes 5 700 Isis-vankia Irakiin juuri ennen kuin Syyrian hallituksen joukot saapuivat alueelle.
Leirin tyhjentäminen jatkuu toistaiseksi. YK:n pakolaisjärjestön johtaja Syyriassa, Gonzalo Vargas Llosa, on kommentoinut, että 191 leirillä vangittua irakilaista on nyt lähetetty kotimaahansa.
– Al-Holin leiri on käytännössä tyhjillään, Vargas Llosa vahvistaa.