Tiedustelu teki kansanedustajille oppaan vakoojien torjumiseksi

Britannian tiedustelupalvelu MI5 on tuottanut oppaan Britannian poliitikoille Venäjän, Kiinan ja Iranin vakoojien torjumiseksi. Tiedustelupalvelu kehottaa parlamentin kummankin kamarin edustajia ja henkilökuntaa sekä poliisia varomaan vakoojia, jotka pyrkivät saamaan käsiinsä kansalliseen turvallisuuteen liittyvää salaiseksi luokiteltua tietoa.

Opas korostaa, että kolmen mainitun maan vakoojat pyrkivät heikentämään Britannian demokratiaa. He voivat yrittää kerätä informaatiota parlamentin jäseniltä kiristämällä, tietojenkalastelulla ja perustamalla pitkäaikaisia suhteita heidän kanssaan.

Vakoojien lähestymisyrityksiä voi esiintyä verkon kautta ja ulkomaanmatkoilla, mutta vaikuttamaan voidaan pyrkiä myös rahalahjoitusten avulla. Ulkomaiset tiedustelu-upseerit toimivat usein peitetysti hyödyntäen ammatillisia verkostoja ja henkilökohtaisia haavoittuvuuksia löytääkseen vaikutustavan.

Eri tasoilla toimivia brittipoliitikkoja voi oppaan mukaan joutua vakoojien kohteiksi, jos he pääsevät näkemään salattua tietoa ja jos heillä on kyky ja mahdollisuus muokata politiikkaa tai julkista mielipidettä.

– Kun ulkomaat varastavat Britannialle elintärkeää informaatiota tai manipuloivat demokraattisia prosessejamme, he eivät vahingoita turvallisuuttamme vain lyhyellä tähtäimellä, vaan he heikentävät sitä perustaa, jolle suvereenisuutemme ja kykymme suojella kansalaistemme intressejä on rakennettu, sanoi MI5:n johtaja Ken McCallum.

Tiedustelupalvelu siteeraa aiempia vakoilutapauksia esimerkkeinä ulkomaisten tiedustelupalvelujen vaikutuksesta brittipoliitikkoihin. Niihin kuuluvat entinen parlamentin jäsen Nathan Gill, joka otti vastaan rahaa Venäjä-myönteisistä lausunnoista EU:n lainsäädännössä, ja asianajaja Christine Lee, joka teki yhteistyötä Kiinan kommunistisen puolueen kanssa.

MI5:n turvallisuusopas tehtiin kuukausi sen jälkeen, kun syyte vakoilusta Kiinan hyväksi kahta brittiä vastaan raukesi. Syyttäjän mukaan syytteet purettiin, koska Britannian hallitus kieltäytyi tunnustamasta Kiinaa viholliseksi ja uhaksi kansalliselle turvallisuudelle.