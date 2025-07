Thaimaa ja Kambodža: Tulitauko heti

Thaimaa ja Kambodža ovat sopineet tulitauosta, joka astuu voimaan ilman erillisiä ehtoja. Asiasta kertoi esimerkiksi Britannian yleisradioyhtiö BBC. Tulitauko alkaa keskiyöllä Malesian aikaa. Malesian siksi, että taistelukumppaneiden neuvotteluja isännöi Malesian pääministeri Anwar Ibrahim. Ibrahim on Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) puheenjohtaja.

Thaimaa ja Kambodžan pitkäaikainen rajakiista yltyi viime viikolla sotilaallisiksi yhteenotoiksi, joissa on kuollut kymmeniä ihmisiä.

Kahden Kaakkois-Aasian maan välillä torstaina puhjenneissa yhteenotoissa on kuollut ainakin 33 ihmistä, joista valtaosa on siviilejä. Jopa 300 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa taisteluiden vuoksi. Yhteenotot ovat jatkuneet myös vielä tänään maanantaina.

Thaimaa ja Kambodža sopivat tulitauon lisäksi myös siitä, että maiden asevoimien komentajat tapaavat epämuodollisesti huomenna tiistaina. Tulevalle viikolle on sovittu myös Thaimaan ja Kambodžan puolustusasiamiesten tapaaminen.

Kambodžalla ja Thaimaalla on noin 800 kilometriä yhteistä maarajaa. Ajatus nykyisestä rajasta juontaa juurensa Ranskan Indokiinan ja Siamin välillä 1800-luvun jälkipuoliskolla tehtyihin siirtomaasopimuksiin perustuvaan karttaan. Näiden epäselvyyksien vuoksi Kambodža ja Thaimaa riitelevät rajan paikasta edelleen erityisesti Preah Vihear -temppelin ympäristössä. Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) päätti vuonna 1962, että Preah Vihear kuuluu Kambodžalle, mutta maastossa Preah Vihearin ympäristössä tarkka rajalinja jäi epäselväksi.

Rajakonflikteja on ollut aiemmin laajempina aaltoina vuosien 2008 ja 2011 aikana ja välillä, sekä myös vuoden 2011 jälkeen on ilmennyt pienempiä yhteenottoja. Tilanne alkoi kärjistyä uudelleen toukokuun lopulla, kun kambodžalainen sotilas kuoli kahakassa.