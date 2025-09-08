Testamentin tekeminen on yleistynyt etenkin vanhemmissa ikäryhmissä

Kiinnostus testamentin tekemistä kohtaan on kasvanut viime vuosien aikana. Lähes viidennes suomalaisista on kirjannut viimeisen tahtonsa. Erityisesti vanhempi väestö on laatinut testamentin aiempaa useammin.

Vastuullinen Lahjoittaminen VaLa ry:n teettämän tutkimuksen mukaan 18 prosenttia suomalaisista on tehnyt testamentin ja 40 prosenttia on harkinnut sen tekemistä. Kuuden vuoden takaisessa tutkimuksessa testamentin tehneitä oli 15 ja sitä harkinneita 40 prosenttia.

Testamentti on laadittu aiempaa useammin erityisesti vanhempien ikäryhmien keskuudessa. Yli 65-vuotiaista 41 prosenttia on laatinut testamentin, kun vuonna 2019 osuus tässä ikäryhmässä oli 30 prosenttia.

Tutkimuksen toteutti IRO Research Oy ja siihen vastasi 1000 suomalaista heinäkuussa 2025.

Tärkein syy testamentin tekemiselle tai harkitsemiselle on halu päättää, mihin omaisuus menee kuoleman jälkeen. Tämän mainitsi syyksi 76 prosenttia vastaajista, jotka ovat tehneet testamentin tai harkinneet sen tekemistä.

Luku on lähes 10 prosenttia suurempi kuin kolme vuotta aiemmin.

– Tahto päättää oman omaisuuden kohtalosta on erityisen vahva henkilöillä, joilla ei ole perillisiä. Tietoisuutta olisi syytä kasvattaa siitä, että nämä ihmiset tarvitsevat kirjauksen omasta toiveestaan tai perintö päätyy valtiolle, toteaa tiedotteessa VaLa ry:n pääsihteeri Pia Tornikoski.

Valtiolle menevien kuolinpesien määrä on kasvanut, ja niiden arvot vaihtelevat vuosittain. Vuonna 2024 Valtiokonttorin mukaan kyse oli yli 60 miljoonan euron arvoisesta omaisuudesta. Valtiolle ohjautuneiden perintöjen käyttötarkoitusta ei ole määritelty.

– Myös perilliset voivat luopua perinnöstä, jos se on esimerkiksi hankala realisoida. Myös tällöin kuolinpesä ohjautuu valtiolle. Tästä syystä asioista kannattaa keskustella läheisten kanssa jo elinaikana, kertoo Tornikoski.

Tutkimuksen mukaan muita syitä testamentin tekemiselle ovat halu muistaa itselle tärkeitä ihmisiä (32 %), verosuunnittelun tekeminen perijöiden puolesta (21 %) ja omien arvojen mukaisen toiminnan edistäminen testamenttilahjoituksen avulla (10 %). Viimeisin syy korostuu 18—24-vuotiaiden keskuudessa, joista joka kolmas on kiinnostunut testamenttilahjoituksen tekemisestä.

Kaikista vastaajista kaksi kolmasosaa on kiinnostunut tukemaan hyväntekeväisyyttä testamenttilahjoituksella. Kiinnostusta löytyy monen eri toiminnan tukemiseen, mutta suosituimpia ovat sairauksien ennaltaehkäisy, hoito ja sairastuneiden tukeminen (25 %) sekä ympäristön- ja luonnonsuojelu (25 %).

Yksi suosittu testamenttilahjoittamisen kohde on Korkeasaaren eläintarha.

– Testamenttilahjoitus Korkeasaarelle on arvokas tapa tukea luonnon monimuotoisuutta. Korkeasaaren vastaanottamat testamenttilahjoitukset ovat mahdollistaneet muun muassa eläintilojen kunnostamista ja eläinten luonnollisilla elinalueilla tapahtuvien suojeluhankkeiden tukemista, kertoo Korkeasaaren markkinointijohtaja Susanna Silvonen.

Lauantaina 13.9. vietetään kansainvälistä testamenttilahjoittamisen päivää.