”Terve järkiteko” – Alkoholin etämyyntiä selkeytetään

Alkoholin etämyyntiä koskeva lainsäädännön selkeytys ei ole radikaali muutos, vaan tarpeellinen täsmennys Suomen nykyiseen sääntelyyn. Näin sanoo kansanedustaja, kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Sinuhe Wallinheimo tiedotteessaan.

– Argumentit ovat selvät. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on EU:n perusperiaatteita, ja myös Suomen on sitä kunnioitettava. Etämyyntiä ei ole koskaan erikseen kielletty, mutta sääntely on ollut tulkinnanvaraista. Nyt se vain korjataan selkeäksi.

Hallitus on ehdottanut lainmuutosta, jonka myötä suomalaisilla olisi oikeus ostaa etämyynnin kautta jopa 80-prosenttista viinaa toisista EU:n jäsenvaltioista ja kolmansista maista. Wallinheimon mukaan kyse ei ole alkoholipolitiikan vapauttamisesta, vaan sääntelyn täsmentämisestä eurooppalaisessa viitekehyksessä.

Etämyynti on sallittua kaikissa muissa EU-maissa, Wallinheimo muistuttaa, mukaan lukien länsinaapuri Ruotsissa, jossa monopoli on tiukempi kuin Suomessa.

– Kyseessä on selvä oikeudellinen velvoite ja samalla terve järkiteko. Tämä ei vaikuta kokonaiskulutukseen merkittävästi – esimerkiksi Ruotsissa etämyynnin osuus on ollut vain 1–2 prosenttia kaikesta myydystä alkoholista.

Vastuullinen alkoholipolitiikka ei perustu epäselvään lainsäädäntöön tai kansainvälisten sopimusten kiertämiseen, vaan avoimuuteen ja selkeisiin pelisääntöihin, kokoomusedustaja painottaa.

– Selkeä lainsäädäntö takaa sekä kuluttajille oikeusturvan että viranomaisille keinot valvoa sääntöjen noudattamista.