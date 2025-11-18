Verkkouutiset

ISIS sai vuonna 2014 haltuunsa runsaasti ajoneuvoja Irakin puolelta. / Telegram

Terroristeja värvätään nyt tekoälyn avulla

  • Julkaistu 18.11.2025 | 17:40
  • Päivitetty 18.11.2025 | 17:40
  • ISIS
ISIS yrittää jälleen lisätä vaikutusvaltaansa Syyriassa.
Terroristijärjestö ISIS:n on havaittu käyttävän tekoälyä uusien jäsenten värväyksessä.

Teknologian hyödyntäminen on Telegraph-lehden mukaan aiheuttanut huolta Britannian tiedustelupalveluissa MI5:ssä ja MI6:ssa, jotka tarkkailevat jihadistien propagandaa.

Huolena on, että ISIS ja al-Qaida voivat vahvistua Lähi-idän ja Afrikan sarven alueella.

ISIS oli vahvimmillaan vuosina 2014–2015, jolloin sen hallitsema alue ulottui Syyriasta Irakiin. Jihadistit rahoittivat toimintaansa muun muassa öljyntuotannolla. Yhdysvaltain johtama kansainvälinen koalitio romautti terroristien julistaman ”kalifaatin”.

Britannian sisäisestä turvallisuudesta vastaavan MI5:n pääjohtaja Ken McCallum toteaa vuotuisessa riskiarviossaan, että ulkomaiset ryhmittymät yrittävät ohjata terroristista toimintaa Eurooppaan.

Al-Qaidan ja ISIS:n on havaittu lisänneen aktiivisuuttaan ja yllyttävän hyökkäyksiin länsimaissa. Epävakaus monilla alueilla voi luoda terroristeille uusia rekrytointimahdollisuuksia.

Viime viikolla Lontoon eteläosista kotoisin oleva brittiteini pidätettiin epäiltynä terrorismirikoksista. Hän oli matkalla Turkkiin ja sen kautta Syyriaan liittyäkseen ISIS:iin.

Jihadistien pienet iskuryhmät ovat hyökänneet syksyn aikana Syyrian hallinnon joukkoja ja kurdien SDF:n taistelijoita vastaan.

