Terassi kuntoon kesäksi: Asiantuntijalta vinkit puhdistukseen

Terassin tärkein huoltotoimenpide on vuosittainen pesu, muistuttaa Koti Puhtaaksi Oy:n toimitusjohtaja Reetta Alastalo tiedotteessa.

Terassia suositellaan pestäväksi vähintään kerran vuodessa. Puhdistus kannattaa tehdä ajoissa, ennen kuin siitepöly ja lika ehtivät pinttyä puumateriaaliin.

– Alkukesä on paras aika pestä terassi, kun kevään siitepölyaika on ohi, mutta sää ei ole vielä paahtavan kuuma. Pesuun kannattaa varata puolipilvinen päivä, jotta pesuaine ei ehdi kuivua puupinnalle ennen huuhtelua. Muuten lopputulos voi olla läikikäs, Alastalo sanoo tiedotteessa.

Pesun ohella Alastalo neuvoo tarkistamaan terassin yleiskunnon. Lautojen kiinnikkeet ja tukirakenteiden kunto kannattaa katsastaa kuntoon ennen pesun aloittamista, jotta terassi on turvallinen käyttää. Mahdollinen öljyäminen on kuitenkin syytä tehdä vasta pesun jälkeen, kun terassi on kuivunut kunnolla.

– Pahin virhe on alkaa öljytä vielä sisältä kosteaa puuta. Tällöin öljy ei imeydy kunnolla, vaan lukitsee veden puun sisälle, mikä puolestaan saa öljyn hilseilemään pois, Alastalo sanoo.