Teollisuusliitto hyväksyi palkkaratkaisun, lakot peruuntuvat

Teollisuusliitto on hyväksynyt työehtosopimusneuvottelujen tulokset sunnuntaisessa hallituksensa kokouksessa. Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kustannusvaikutukset kussakin sopimuksessa seitsemän prosenttia.

Työehtosopimuksen syntymisen myötä Teollisuusliitto peruuttaa välittömästi kaikki teknologiateollisuuden, kemian perusteollisuuden, muovituoteteollisuuden ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, maakaasu- ja petrokemian teollisuuden sopimusaloja koskevat työtaistelutoimet.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto pitää saavutettua ratkaisua kohtuullisena.

– Tällä sopimusratkaisulla ei saada menetettyä ostovoimaa vielä takaisin, mutta se katkaisee köyhtymisen kierteen ja luo näkymän ansiotason vahvistumiselle. Sopimuksen hyväksymiseen vaikutti erityisesti sopimuksen muoto, joka takaa pitkälti samansuuruiset palkankorotukset kaikille, hän sanoo tiedotteessa.

Suomen Yrittäjien mukaan saavutettu työmarkkinaratkaisu on vaikeissa oloissa siedettävä. Toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen pitää hyvänä asiana sitä, että sopimus mahdollistaa teknologia-alalla paikallisen palkkaratkaisun ja toivoo sitä myös käytettävän tarvittaessa.

– Neuvottelutilanne on ollut vaikea, koska inflaatio on heikentänyt niin palkansaajien kuin yritysten ostovoimaa. Yhä useampi yritys on ongelmissa, kun suhdanne on vaikeutumassa ja tuloksentekokyky on kustannusten nousun vuoksi heikentynyt.

Yrittäjien mukaan ratkaisu kuitenkin heikentää myös julkisen talouden tilannetta entisestään.

– Julkiselle puolelle kustannustaso aiheuttaa mittavia ongelmia ja heikentää Suomen julkisen talouden tilannetta tehdyn kuntasopimuksen vuoksi. Oli valitettavaa, että kuntasopimuksessa luvattiin laajalti vientialoja suurempia korotuksia, arvioi Suomen Yrittäjien johtaja Janne Makkula.