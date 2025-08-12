Temu myi Finlayson-väärennöksiä – KL: Näin yhtiö vastaa kohuun

Kiinalainen verkkokauppa Temu kertoo poistaneensa valikoimistaan kohua herättäneet väärennetyt Finlayson-tuotteet. Asiasta kertoo Kauppalehti.

Temu joutui kohun keskelle sen jälkeen kun ilmeni, että sen valikoimissa myydään väärennettyjä Finlaysonin tuotteita. Finlaysonin toimitusjohtajan Jukka Kurttilan mukaan niiden laatu ei vastannut lähellekään oikeiden Finlayson-tuotteiden laatua. Kurttila kertoi aiemmin MTV Uutisille, että yhtiö tulee viemään asian eteenpäin ja on ollut asian johdosta yhteydessä lakitoimistoon.

Nyt Temun viestinnästä kerrotaan KL:lle, että tuotteet on poistettu valikoimista ”sisäisen tarkastuksen” seurauksena.

Vastauksessaan Temu sanoo, että se suojaa brändejä ”tekoälyyn perustuvan teknologian” ja ”manuaalisen tarkastuksen avulla”. Samalla Temu painottaa, että vastuu brändien valvonnasta kuuluu viime kädessä brändin omistavalle yritykselle.

Vastaus voi kuulostaa hämmentävälle. Temu siis edellyttää brändin omistavaa yritystä varmistamaan, ettei sen brändiä käytetä luvattomasti alustalla.

– Suosittelemme brändinhaltijoita rekisteröimään brändinsä meille seulonnan tehostamiseksi ja lähettämään poistopyyntöjä portaalimme kautta, Temun viestinnästä kerrotaan KL:lle.

Temun mukaan sen tietoon tuleva kopiotuotteiden myynti on vähäistä. Temu vakuuttaa, että väärennetyt tuotteet poistetaan myynnistä nopeasti sen jälkeen, kun ne tulevat verkkokaupan tietoon.

Kiinalaisten verkkokauppojen, kuten Temun ja Sheinin suosio on kasvanut nopeasti Suomessa viime aikoina. Suomalaiset kaupan toimijat ovat vaatineet kiinalaisia toimijoita kuriin. Vaatimusten taustalla on muun muassa se, että kiinalaiset halpakaupat eivät maksa samalla tavalla veroja kuin eurooppalaiset toimijat. Näin kiinalainen halpakauppa myös vääristää kilpailua.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto on kertonut ”temutuksen” haittapuolista aiemmin Verkkouutisten Asiakysymyksessä.

Eräs merkittävä kiinalaiseen halpakauppaan liittyvä ongelma on se, että niissä myytävät tuotteet eivät aina täytä eurooppalaisia turvallisuusvaatimuksia. Esimerkiksi Pirkanmaalla kerrostalohuoneisto tuhoutui Temusta tilatun akkukäyttöisen imurin takia. Myös verkkokauppojen myymistä vaatteista on löytynyt haitallisia kemikaaleja. Aiemmin kerroimme myös tapauksesta, jossa Temusta tehdyn paketin seasta löytyi yllättäen kondomi.

LUE MYÖS:

MTV: Temu myy väärennettyjä suomalaistuotteita – ”Ihan hirvittävää muoviroskaa”