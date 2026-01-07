Telia aloittaa muutosneuvottelut, jopa 200 työpaikkaa voi lähteä

Telia Finland aloittaa muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa noin 200 tehtävän vähentymiseen Telian Suomen toiminnoissa, yhtiö tiedotti keskiviikkona.

– Jatkamme strategiamme toteuttamista suunnitellusti. Keskitymme ydinliiketoiminnan kasvuun ja panostamme laatuun, turvallisuuteen ja kriittisten operaatioiden tukeen. Panostukset edellyttävät meiltä organisaation yksinkertaistamista kulujen karsimiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi, perustelee Telia Finlandin toimitusjohtaja Holger Haljand tiedotteessa.

Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan noin 2000 tehtävää. Muutosneuvotteluissa käsiteltävät suunnitelmat voivat johtaa Telian Suomen toiminnoissa organisaatio- ja tehtävämuutosten lisäksi arviolta 280 tehtävän päättymiseen ja noin 80 uuden tehtävän perustamiseen. Suunnitellut muutokset voivat siis johtaa arviolta 200 tehtävän nettovähennykseen.

Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää. Eri yksiköissä käynnistyvät neuvotteluprosessit päättyvät helmikuun aikana.

Suunnitellut muutokset eivät koske kuluttaja-asiakaspalvelua tai Telia Kauppoja.