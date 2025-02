Teleoperaattori DNA lähtee X-palvelusta

Samalla DNA on päättänyt aktivoitua Metan Threads-alustalla. DNA kertoo haluavansa herättää sosiaalisen median kanavissaan positiivisia tunteita ja olla vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

DNA on palvellut asiakkaitaan X:ssä (ent. Twitter) vuodesta 2012 lähtien. Nyt yritys kuitenkin arvioi, ettei X-palvelu enää palvele sen tavoitteita toivotulla tavalla.

– Uskon, että sosiaalisen median ydin on aito vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Haluamme olla läsnä kanavissa, joissa voimme rakentaa avoimia ja välittäviä yhteisöjä sekä jakaa kiinnostavia sisältöä. Siksi keskitymme nyt niihin alustoihin, jotka tukevat näitä tavoitteita. DNA:n X-tili on viime vuosina toiminut lähinnä yhtenä yhteydenottokanavana palveluihimme liittyen, ja näidenkin yhteydenottojen määrä on laskenut merkittävästi, kertoo DNA:n Brand Manager Julia Arko.

DNA:n Digitaalinen elämä -tutkimus vuodelta 2024 kertoo, että Metan omistama Threads oli noussut Suomessa vain vuodessa yhtä suosituksi kuin X. Threads julkaistiin vuonna 2023.

– Threads on alusta, joka antaa meille mahdollisuuden olla enemmän vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Siellä voimme osallistua keskusteluihin, herättää positiivisia tunteita ja rakentaa luottamusta – juuri sitä, mitä haluamme. Haluamme innostaa ihmisiä ja tehdä brändistämme entistä läheisemmän ja kiinnostavamman, Arko sanoo.

DNA aktivoituu Threadsissä maaliskuun aikana.