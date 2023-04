Tekoälyn luoma musiikkikappale nousi viraaliksi

Tekoälyn luoma Draken ja The Weekndin ”yhteiskappale” on noussut viraaliksi sosiaalisessa mediassa. Asiasta kertoo BBC.

Kyseisen kappaleen nimi on ”Heart On My Sleeve”. Kappale jäljittelee tekoälyn avulla sekä Draken että The Weekndin lauluääntä. Todellisuudessa kumpikaan artisteista ei laula kappaleella.

Kappale on kuunneltavissa tämän jutun lopussa olevalta upotteelta.

Kappaleen tekijä esiintyy sosiaalisessa mediassa nimimerkillä @ghostwriter. Hänen mukaansa kappale on tehty tekoälyohjelmistolla, joka on ”erikoistunut muusikoiden ääniin”.

– Ja tämä on vasta alkua, tekijä toteaa kappaleen YouTube-videon kuvauksessa.

Kappale julkaistiin viime viikon perjantaina. Nyt sitä on katsottu TikTokissa yli 8,5 miljoonaa kertaa ja toistettu Spotifyssa yli 250 000 kertaa.

Kumpikaan kappaleen jäljittelemistä artisteista ei ole toistaiseksi julkisesti kommentoinut kappaletta.