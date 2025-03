Tekoälyä käytetään yhä useammin huijaamiseen kouluissa

Tekoälyä käytetään yhä useammin koulutehtävissä ja läksyissä huijaamiseen. Vaikka tekoälyä voidaan hyödyntää oppimisen tukena, mutta opiskelijat käyttävät sitä usein myös silloin kuin opettaja ei ole antanut lupaa tekoälyn käyttöön. Opiskelijat jäävät vain harvoin kiinni, sillä tekoälysovellukset kehittyvät nopeaa tahtia ja niiden käytön jäljittäminen on vaikeaa, kertoo Wall Street Journal.

Tekoälyn hyödyntämisestä opiskelusta ja sen avulla tehtävästä huijaamisesta koulutehtävissä on toistaiseksi vähän tutkimusta. Vaikka tekoälysovelluksissa on ikärajoja, ne on helppo kiertää. Eräs opiskelija kertoo Wall Street Journalille kokevansa oppimisen jääneen vähäiseksi tekoälyn käyttämisen vuoksi, vaikka hän läpäisikin kaikki opintonsa.

Tekoälyä käytetään opettajien mukaan viime hetken läksyjentekoon, jolloin oppiminen jää hyvin hataraksi eivätkä oppilaat haasta itseään samalla tavalla kuin ennen. Esimerkiksi kirjoittaminen vaatii syvällistä ajattelua, jotta kirjoittaja pystyy ilmaisemaan argumenttinsa selkeästi ja perustelemaan ne riittävän hyvin, arvioi Virginian yliopiston kognitiivinen psykologi Daniel Willingham.

Noin 400 miljoonaa ihmistä käyttää ChatGPT-tekoälysovellusta joka viikko. Heistä suuri osa on opiskelijoita. Mielipidetutkimus- ja konsultointiyritys Impact Researchin vuonna 2024 tekemän tekoälyn käyttöä käsittelevän tutkimuksen mukaan lähes 40 prosenttia yhdysvaltalaisista peruskoulun ja lukion opiskelijoista käytti tekoälyä ilman opettajan lupaa. Vastaavasti yliopisto-opiskelijoista noin puolet käytti tekoälyä ilman opettajan lupaa.

Tekoäly-yhtiöt eivät pidä tekoälyä syynä huijaamiselle koulussa eivätkä ole toistaiseksi olleet halukkaita ottamaan vastuuta sen käytön aiempaa paremmasta valvomisesta.

– Ihmiset, jotka haluavat huijata, löytävät kyllä tavan, sanoo OpenAI:n koulutuksesta vastaavassa tiimissä työskentelevä Siya Raj Purohit.