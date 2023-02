Opposition hallitukselle esittämän välikysymyksen eduskuntakeskustelusta tuli yksi päättyvän vaalikauden räiskyvimmistä. Pääosapuolina olivat opposition kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja toisella puolella pääministeri, SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin tukenaan valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Alussa Petteri Orpo kommentoi pääministerin poistumista istuntosalista.

– Arvoisa valtiovarainministeri, hyökkäys tuntuu olevan paras puolustus. Kyllä te opettaa osaatte, kyllä te osaatte kertoa, miten asioita hienosti hoidetaan ja miten kaikki on hyvin, mutta kun ne sanat ja teot — valtiovarainministeri Saarikko, se on valtava se ero, kun katsoo, mikä teidän saldonne on ja mikä on tämän hallituksen saldo, Petteri Orpo totesi.

– Surullista on se, että pääministeri lähti pois. Te (Saarikko) olette vastaamassa vasemmistohallituksen velkapolitiikasta. Olen ymmärtänyt, että te olette sentään yrittänyt välillä, ja te olette sentään yrittänyt välillä, ja nyt te saatte yksin täällä vastata. Missä on pääministeri? Tässä aliarvioidaan suomalaisia, aliarvioidaan eduskuntaa, että tähän keskusteluun ei osallistuta, Orpo jatkoi.

Orpon mukaan ”demareilla on sellainen jännä juttu, että silloin, kun faktat ovat heidän puolellaan, niitä käytetään, ja silloin, kun ne luvut eivät ole, sitten ne kiistetään ja haetaan omat luvut”.

– Se, mitä te nyt esitätte — siis tämä demareiden politiikan linja on aivan käsittämätön — on se, että te kerrotte, että kaikki on hyvin. Sitten te kerrotte, että velkaa vähennetään lisäämällä menoja, sitten te kerrotte, että kasvua lisätään kiristämällä veroja, ja kolmanneksi vielä työllisyyttä nostetaan vähentämällä verokiilaa. Teidän politiikassanne ei ole järjen häivää. Ja se 38 miljardia, mikä on siinä teidän suunnitelmassanne tuleville neljälle vuodelle, kertoo karua kieltään suomalaisille siitä, mitä tulee, jos tätä politiikkaa jatketaan — ja sitähän tulee, Petteri Orpo totesi.

Annika Saarikko vastasi, että ”joudun toteamaan kokoomukselle, että minä tavallaan onnittelen teitä, ja melkein voin sanoa, että ihan koko sydämestäni”.

– Te olette onnistuneet sellaisessa mielikuvapolitiikassa, missä Suomessa on harvoin onnistuttu. Te olette onnistuneet rakentamaan sellaisen kuvan, että teidän johdollanne kaikki olisi ollut aivan toisin. Siksi tämä välikysymys oli erinomainen tilaisuus päästä kertomaan, että näin ei ole ollut, näin ei olisi ollut, Annika Saarikko sanoi.

– Teidän linjanne on ollut monin kohdin jopa enemmän velkaantuva kuin hallituksen linja. Teidän johtoinen Suomi aikanaan menneinä vuosina velkaantui ilman yhtään kriisiä. Tämä velkapöytä on yhteinen pöytä, ja vastuu siitä on yhteinen. Mielikuvat voivat olla toista, Saarikko jatkoi.

Musta valkoiseksi

Orpo vastasi Saarikolle, että ”mitä mielikuviin tulee, niin Suomesta tuskin löytyy taitavampaa poliitikkoa kuin te selittämään mustan valkoiseksi ja valkoisen mustaksi”.

– Kun siitä ei nyt päästä mihinkään, että Suomen tilanne on tosi vakava. Sen te kuvasitte hyvin, mutta kun ne keinot puuttuvat, Petteri Orpo totesi.

– Me olemme peräänkuuluttaneet priorisointeja, valintoja, säästöjä muualta. Te puhutte hallituksesta niin kuin se olisi joku vene jossakin ulapalla, jota kukaan ei pysty ohjaamaan. Ei tämä maailma sellainen ole.

Ministeriaitioon palannut Sanna Marin sai puheenvuoron.

– Kokoomukselle on aina oikea aika leikata köyhiltä ja antaa rikkaille. Kokoomuksella on aina oikea aika leikata köyhiltä ja antaa rikkaille. Teidän vaihtoehtonne tässä tilanteessa — jossa me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että valtiontalouteen pitää suhtautua vakavasti, velkaantumisen pitää suhtautua vakavasti, me tarvitsemme myös sopeutustoimia — tarjoaa kyllä hyvin kylmää kyytiä kaikkein heikoimmassa asemassa oleville, Sanna Marin sanoi.

– Te olette valmiita leikkaamaan asumistuesta, sosiaaliturvasta, ihmisille tärkeistä sote-palveluista yli miljardin. Yli miljardin, ja jopa enemmän tärkeistä sote-palveluista, arjen palveluista. Ja samanaikaisesti teidän veronalennuksenne kohdistuisivat suhteessa kaikkein eniten kaikkein vauraimmille. Onko tämä oikeudenmukaista politiikkaa? Onko tämä oikeudenmukaista politiikkaa, jota Petteri Orpo omassa puheenvuorossaan nyt peräänkuulutti? Minun mielestäni se ei ole oikeudenmukaista politiikkaa, Marin jatkoi.

Pääministerin puheenvuoroa pääsi ensin ihmettelemään kokoomuksen Sanni Grahn-Laasonen.

– Pääministeri saapui paikalle, ei ollut kuunnellut tätä keskustelua, tai ei ollut paikalla keskustelussa, ja piti täällä SDP:n vaalipuheita. Me olemme parlamentaarisen keskustelun ytimessä. Tämä on opposition välikysymys hallitukselle, ja haastamme teitä valtion velkaantumisesta — 50 miljardia tällä hallituskaudella — ja täällä pidetään SDP:n vaalipuheita, sama puhe, mikä viime lauantaina oli kampanja-avauksessa, Sanni Grahn-Laasonen ihmetteli.

Puolueettomat luvut

Kokoomuksen Timo Heinonen onnitteli Annika Saarikkoa. Heinosen mukaan ”teille tärkeä ja läheinen Laina viettää tänään nimipäiväänsä. Tämä hallitus valitsi jo 2019 lainalla elämisen. Te lisäsitte menoja välittämättä siitä, onko niihin varoja”. (juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Petteri Orpo jatkoi Sanna Marinille:

– Pääministeri Marin, se keskeinen viesti on se, että luvut eivät ole oikeistolaisia tai ne eivät ole vasemmistolaisia, ne ovat totta, ja ne luvut näyttävät nyt karmeilta. Olosuhteista johtuen tilanne näyttää vielä pahemmalta, Petteri Orpo sanoi.

– Ja ei paljon lohduta se, että sanoo, että naapurilla menee vielä huonommin, siellä on vielä enemmän lainaa. Meillä on huono tilanne, ja se vaatii toimenpiteitä, ja niitä me olemme peräänkuuluttaneet, toimenpiteitä tässä ja nyt.

Sanna Marin vastasi, että ”ilman muuta meidänkin tavoitteenamme on se, että talous on tasapainossa ja että tulevaisuudessa tekisimme ylijäämäisiä budjetteja”.

– Mutta siihen päästään vain vahvalla talouskasvulla, vahvalla työllisyydellä — tämän pitää olla ykkösprioriteetti. Sitten tarvitaan myös sopeutustoimia, mutta niiden pitää olla oikeudenmukaisia, Sanna Marin sanoi.

Marin pyysi vielä erikseen puheenvuoron selventääkseen.

– Täällä on aikaisemmissakin puheenvuoroissa tätä sivuttu, enkä ole sitä aiemmin halunnut kommentoida, mutta kahden tunnin keskustelusta olen ollut puolitoista tuntia tässä salissa, Sanna Marin totesi.

Miellyttävä keskustelu

Kokoomuksen Ben Zyskowiczin mukaan ”tämä on ollut miellyttävä keskustelu kuunnella, koska on puhuttu niin paljon kokoomuksesta”.

– Me emme kuulemma kykene esittämään mitään säästöjä. Edustaja Orpon puheenvuoro oli ministeri Saarikon mukaan siitä oiva osoitus. Samanaikaisesti täällä pääministeri Marin, edustaja (Veronika) Honkasalo ja viimeksi edustaja (Pia) Viitanen kertovat, miten kauhistuttavalla ja epäoikeudenmukaisella tavalla kokoomus leikkaa. No, eiväthän nämä kaksi puheenvuoroa voi mitenkään olla keskenään linjassa. Miten voidaan väittää, että me emme uskalla emmekä pysty esittämään mitään säästökohteita, ja seuraavassa puheenvuorossa sanotaan, että ne meidän esittämämme säästökohteet ovat aivan hirvittäviä?, Ben Zyskowicz sanoi.

– Ongelmahan on ollut se, että kun tulee uusia tarpeita, te panette kaiken vanhan päälle. Te ette mistään oikeasti ole pystyneet mitään säästämään, Zyskowicz jatkoi. (juttu jatkuu kuvan jälkeen)

SDP:n Jukka Gustafsson luonnehti puheenvuorossaan kokoomuksen puheenjohtajaa.

– Eniten minä olen hämmästynyt puheenjohtaja, edustaja Orpon käytöksestä. Sanoisin ihan näin ystävällisesti, että tämä uho-Orpo ei ole se porvari-Orpo, jonka näkisin mieluummin ylioppilaslakki päässä täällä puhumassa asiallisesti, kunnioittavasti, rakentavasti. Että kannattaa ottaa tämä vaalinaamari poies nytten ja keskittyä tähän vakavaan asiaan, jonka vuoksi tässä olemme, Jukka Gustafsson opasti.

Petteri Orpo vastasi olevansa aidosti huolissaan isänmaan tilanteesta ja tuelvaisuudesta.

– Me jaamme huolen, ja se on hyvä. Se on erittäin hyvä lähtökohta. Mutta ne keinot ja ne toimet, kun niitä tässä kaivataan. Niitä me peräänkuulutamme. Ja jos minä olen jotenkin vihainen, niin se johtuu siitä, että te ette välitä siitä, millainen tulevaisuus meidän lapsilla on ylivelkaantuneessa maassa, Petteri Orpo sanoi.

– …ja kyllä, se harmittaa minua, ja minusta nyt on tekemisen aika. Tämä politiikka ei voi jatkua, siihen on saatava muutos. Eikä kyse ole siitä, miltä minun naamani näyttää, vaan siitä, että tässä maassa pitää tehdä politiikkaa, jolla turvataan tulevaisuus, Orpo päätti.