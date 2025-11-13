Teheran saatetaan evakuoida

Irania on kohdannut pahin kuivuus 60 vuoteen, minkä vuoksi suurimpien patoaltaiden vedenpinta on kriittisen matalalla tasolla. Viranomaisten mukaan Teheranin raakavesilähteiden kapasiteetista on jäljellä enää viisi prosenttia. Jo parin viikon ajan puoliyöstä aamuviiteen kestävillä vesikatkoilla pyritään hillitsemään veden kulutusta ja antamaan vesilähteille mahdollisuus täyttyä.

Erittäin kuivan ja kuuman kesän jälkeen Iranissa on ollut hyvin vähäsateinen syksy. Teheranissa ei ole satanut yhtään ensi kertaa yli sataan vuoteen. Kuivuus on ollut niin paha, että jotkut iranilaiset ovat alkaneet uskoa naapurivaltioiden varastaneen Iranin sadepilvet ja ohjanneen ne muualle.

Iranin presidentti Masud Pezeškian on varoittanut, että jos kuivuus jatkuu vielä kuukauden, yli 10 miljoonan asukkaan Teheran täytyy evakuoida. Hän ei selittänyt, miten se toteutettaisiin. Hän on varoittanut vesikriisistä jo kuukausia ja ehdottanut jopa, että pääkaupunki pitää siirtää etelään, lähemmäs Persianlahtea, jossa on meriyhteys.

Ratkaisuksi vesipulaan on ehdotettu sadepilvien kylvämistä, jossa pilviin ilmasta levitetty hopeajodidi saa pilvet satamaan. Sen toimiminen edellyttää kuitenkin, että pilvissä on valmiiksi vähintään 50 prosenttia kosteutta, mikä ei tällä hetkellä toteudu Iranissa.

Vähäsateisuus ei ole Iranin vesiongelman ainoa syy. Tutkimusten mukaan vuosikymmenien mittainen liiallinen patorakentaminen, laiton porakaivojen rakentaminen ja kestämätön maatalous ovat kuluttaneet vesivarantoja. Ilmastonmuutos ja nousevat lämpötilat ovat vain pahentaneet ongelmaa.

Pohjaveden liikakäyttö aiheuttaa lisäksi maan vajoamista Teheranin alueella hälyttävää 30 senttimetrin vuosivauhtia, joka on noin 60 kertaa korkeampi kuin kriittinen raja infrastruktuurin vakauden ja turvallisuuden näkökulmasta.