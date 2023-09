Tehdas aloittaa uudelleen vanhan neuvostotankin tuotannon

Venäjän suurin panssarivaunutehdas Uralvagonzavod ilmoittaa aloittavansa uudelleen T-80-taistelupanssarivaunujen tuotannon. Asiasta kertoo venäläinen Gazeta-uutissivusto.

Ukrainan sodan alusta lähtien kyseistä vaunumallia on vain modernisoitu ja korjattu. T-80-tankkeja on ollut varastoituna kylmän sodan aikaisissa varastoissa, joista niitä on siirretty Ukrainan rintamalle korvaamaan Venäjän korkeita kalustotappioita.

T-80-malli suunniteltiin T-64:n pohjalta, ja siihen otettiin mukaan tiettyjä piirteitä T-72-tankeista. Ensimmäiset vaunut tulivat Neuvostoliiton asevoimien käyttöön vuonna 1976. Toistaiseksi viimeinen T-80U-malli valmistui vuonna 2001.

Uralvagonzavod on keskittynyt viime vuosikymmeninä modernien T-90-panssarivaunujen ja kokeellisten T-14 Armata -vaunujen tuotantoon. Palaaminen vanhoihin T-80-malleihin on luultavasti yhteydessä Venäjän asevoimien kärsimiin tappioihin ja kansainvälisten talouspakotteiden aiheuttamaan komponenttipulaan.

Uralvagonzavod announces assembly of T-80 tank from scratch.

Not T-90, not Т-90М nor the illusive Armata.

Since the war began T-80s were only modernized and repaired.

Assembling them instead of later versions makes sense – cheaper and technologically more "conservative". https://t.co/tLON7iDeLJ

