Teemu Keskisarja pyrkii PS-johtoon, mutta ei Riikka Purran tilalle – julkaisi 17 teesiä

Kansanedustaja, historioitsija Teemu Keskisarja pyrkii perussuomalaisten ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi.

– Kaivan verta nenästäni. Ei voi mennä niin, että puoluejohto jatkaa sopusointuisena vailla soraääntä, hän viittaa tiedotteessaan puolueen vaalitappioon.

Teemu Keskisarjan tiedotteen mukaan naulasi 17 teesiä Nurmijärvellä aitan oveen. Ne ovat seuraavat:

1. Arvostan (Riikka) Purraa ja muita ministereitämme. En havittele salkkua puoleksitoista vuodeksi. Totta kai tämä hallitus on parempi kuin edeltäjänsä.

2. Minulla ei tietääkseni ole verivihollisia, en suunnittele veristä puhdistusta. Kaivan verta omasta nenästäni. Perussuomalaisten asia ei voi mennä näin. Häviö seuraavissa vaaleissa mitätöi ponnistuksemme ja uhrauksemme.

3. Ei voi mennä niinkään, että puoluejohto jatkaa ennallaan tai sopusointuisena vailla soraääntä.

4. No ehkä voikin. Puoluekokous Lahdessa 14.–15.6.2025 päättää.

5. Kannatuksemme pudotus sysää Suomen sosialismiin, tsoukki-herännäisyyteen, EU:n mielivaltaan, ilmakehäkiihkoon ja väestönvaihtoon. Siksi pelin henki on: voitto tai kuolema.

6. Lupaan kannattajilleni Terästäytymisen isolla T:llä ja Teemun Tositarkoituksella.

7. Valtamedialla on valtava ylivoima. Sitä vastaan perussuomalaiset eivät pärjää tavanomaisin asein.

8. Epätavanomainen aseeni on suomen kieli. Kykenen kynällä koskettamaan ja satuttamaan.

9. En ole sosiaalisessa mediassa enkä millään ilveellä sinne mene. Muiden somettamista en suinkaan halveksi. Some, tuubit, podit ym. ovat elintärkeitä henkireikiä. Ilman niitä Ylen ”oikea tieto” kuristaa toisinajattelun.

10. Puolueen luottamustoimessa käytän sananvapauttani täysin palkein turuilla, toreilla, ruudussa ja lehtien palstoilla.

11. Perussuomalaiset puolustavat, edistävät, rakentavat ja rakastavat supisuomalaisuutta – sanokaamme se suoraan.

12. Meitä on moneen junaan (jopa tunnin junaan, joka vie vammaiseen kaupunkiin). Kansanliikkeestä pois potkimisen kynnys olkoon korkea. Äänestäjät ratkaisevat kunnanvaltuutettujen, kansanedustajien ja europarlamentaarikkojen kelpoisuuden.

13. Jos puuhahenkilö haukkuu Keskisarjaa petturiksi ja runkkariksi, käännän toisen posken tai haukun takaisin itse, ilman puoluekoneistoa.

14. Tutustuin julkisuuden iloihin ja suruihin jo kirjahommissa ja telkkarinaamana. Minua eivät hetkauta ”kohut”. Ne ovat vettä hanhen tai chesapeakelahdennoutajani selkään. Kyseinen rotu ui mielellään kuravellissä ja jäisessä railossakin.

15. Aleksis Kiven sanoin, olen ”raitis kuin kauris”. Pysyttelen ikäisekseni kovassa sähly-, jalkapallo- ja sulkapallokunnossa. Historioitsijana vedin vuosittain sata esitelmää ja matkaopastusta ympäri isänmaata. Kun kutsutte, ajan kaukaisimpaan ps-yhdistykseen puhumaan politiikasta tai kuolleista ihmisistä.

16. Näillä näkymin varapuheenjohtajuus riittää panoksekseni.

17. Teesit olivat tässä. En käy sellaista kampanjaa, joka vahingoittaa puoluetta.