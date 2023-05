TE: Venäjä saa yhä mittavia vuokratuloja Helsingistä

Venäjä on jatkanut viime kuukausina normaaliin tapaan valtiollisia kiinteistöbisneksiä Suomessa, kertoo Talouselämä. Venäjä omistaa esimerkiksi Lauttasaaressa arvokiinteistön, josta se vuokraa toimitiloja yrityksille.

Talouselämän hankkimien tietojen mukaan Venäjän federaation omistama kiinteistöyhtiö on sodan alkamisen jälkeen ottanut vuokrausbisnekseen mukaan uuden yhteistyökumppanin. Kyseessä on suomalainen Laruhouse Oy.

Venäjä hallinnoi kiinteistöomaisuuttaan ulkomailla FGUP-nimisen sivuliikkeen kautta. Arvokiinteistöissä on vuokralla suomalaisia yhtiöitä, kuten rakennusalan yritys Strukta, Lauttasaaren liikuntakeskus ja Laruhouse Oy.

Kiinteistökehitykseen keskittynyt Laruhouse on sopinut venäläisomisteisen kiinteistöosakeyhtiön kanssa Vattuniemenkatu 21:n tilojen jälleenvuokrauksesta.

Vattuniemenkadulle johtavat myös Venäjän liiketoimintaa tuntevan tilitoimisto Edelmiran osoitetiedot. Sama osoite on myös Amerocraft Oy:llä. Yhtiön päätoimialana on kuljetusvälitys. Sen hallituksessa on venäläisiä vastuuhenkilöitä.

Lehden mukaan Venäjän valtion omistaman kiinteistöyhtiön talousluvut ovat hämärän peitossa. Patentti- ja rekisterihallituksen yhtiöön kohdistuva valvonta näyttää ponnettomalta: Vattuniemenkadulla toimiva kiinteistöyhtiö on jättänyt toimittamatta tilinpäätökset kaupparekisteriin yli kymmenen vuoden ajan.

Viimeisin tilinpäätös löytyy vuodelta 2010, jolloin kiinteistöyhtiön omisti vielä Kuntien eläkevakuutus Keva. Venäjä hankki kiinteistön vuonna 2012.

Kiinteistö Oy Helsingin Vattuniemenkatu 21:llä on myös muutamien tuhansien eurojen suuruisia maksuhäiriömerkintöjä, joissa velkojina ovat olleet muun muassa perintäyhtiöt Intrum ja OK Perintä.

Kiinteistöyhtiön tilintarkastusyhteisönä on toiminut aiemmin Ernst & Young. Tilintarkastaja on kuitenkin jättänyt tehtävänsä Venäjän hyökkäyssodan aattona 23. helmikuuta viime vuonna. Talouselämän tietojen mukaan Ernst & Young on tehnyt viimeksi tilintarkastuksen kiinteistöyhtiön osalta vuonna 2017.

Tilintarkastuskertomuksen sisällöstä ei ole tietoa, koska kertomusta tai tilinpäätöstä ei ole toimitettu kaupparekisteriin. Talouselämä ei saanut selville, onko yhtiölle nimetty uusi tilintarkastaja.

FGUP on toimittanut kaupparekisteriin tilinpäätöksen vuodelta 2021. Sen mukaan yhtiö sai vuokratuottoja noin 400 000 euroa. Tilikauden voitto oli 46 555 euroa.