TE: Taksiyhtiöillä käytössä uusi lämmityskikka

Tammikuun kirpeillä pakkasilla taksiyhtiö Menevä on saanut paljon kokemusta sähköautoista, kertoo Talouselämä.

Menevän 140 omasta autosta jo 70 on täyssähköisiä. Kun mukaan otetaan kumppanit, on Menevän verkostossa 1 500 autoa eri käyttövoimilla. Eri käyttövoimien autoissa ongelma on pakkasilla ollut yhteinen eli 12 voltin käynnistysakku.

– Niiden jännitteet ovat tosi tiukoilla takseissa, koska myös taksilaitteet, taksamittarit ja turvakamerat käyttävät yöllä sähköä. Aamulla apukaapeleilla on käyty käynnistämässä niin sähkö- kuin dieselautoja, Menevän toimitusjohtaja Tuomo Halminen kertoo.

Halminen harmittelee, kuinka kovilla pakkasilla asiakkaiden palveleminen on jäänyt toisinaan taka-alalle. Pakkasilla autojen sähkönkulutus ja lataustarve ovat luonnollisesti lisääntyneet.

– Kova pakkasviikko oli siitä harmillinen, että oli paljon asiakkaita palveltavaksi. Olisi ollut kiva keskittyä täysin asiakkaiden palveluun, mutta pakkasella sähkötaksin käyttöasteen nostaminen ei ole helppoa, Halminen sanoo.

Menevä lataa sähkötaksejaan pörssisähköllä. Kun hinta nousi yhtenä päivänä hirmuiseksi, ohjattiin autot latautumaan muualle.

Isojen autojen lämmittäminen pakkasella taksivuoron aikana vie akkua rutkasti, joten Menevä on tehnyt kiinnostavan ratkaisun pakettiautoissa. Isompiin autoihin on asennettu polttoainekäyttöiset lisälämmittimet. Halmisen mukaan matka taittuu sähkövoimalla, mutta iso ikkunapinta-ala ja liukuovet lisäävät lämmitystarvetta.

Erikoiselta kuulostavaa ratkaisua Halminen perustelee energiatehokkuudella.

– Nestemäiset polttoaineet eivät ole kovin tehokkaita liikkumisen aikaansaamisessa, mutta lämmöksi niiden muuttaminen on tosi energiatehokasta. Akussa olevan sähkön käyttö lämmitykseen ei puolestaan ole kovin energiatehokasta, ellei autossa ole lämpöpumppua, Halminen toteaa.

Lämpöä riittää näin paremmin. Akku kestää ajovuorossa pidempään, kun lämmitys ei niele sähköä, vaan polttoainetta eli uusiutuvaa dieseliä. Jos sähköautossa esimerkiksi on viiden kilowatin lämmitysvastus, veisi sen jatkuva käyttö kymmenessä tunnissa sähköä kovassa pakkasessa 50 kilowattituntia eli valtaosan akun kapasiteetista.