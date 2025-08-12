TE: Sanna Marinin hallituksen työllistämisyhtiöstä jättilasku veronmaksajille

Sanna Marinin (sd.) hallituksen heikosti suoriutunut työllistämisyhtiö aiheutti suuren laskun veronmaksajille, kertoo Talouselämä.
Tilinpäätöstiedot vuosilta 2022-2025 paljastavat, että yhtiö teki tappiota yhteensä 2,8 miljoonaa euroa.
Työkanavan toimitusjohtajalle, muulle johdolle sekä yhtiön hallitukselle maksettiin vuosina 2022–2025 palkkaa ja palkkioita yhteensä yli 840000 euroa.
Liikevaihtoa yhtiöllä oli vain kahtena vuonna. Vuoden 2023 liikevaihto oli 34000 euroa ja vuoden 2024 liikevaihto vajaat 50000 euroa.
Työkanava oli valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävä oli työllistää osatyökykyisiä henkilöitä. Tavoite oli työllistää 400 henkeä vuoden 2023 loppuun mennessä, mutta heitä saatiin työllistettyä 17. Toimitusjohtaja
Sari Nikkolan mukaan lopullinen työllistettyjen määrä oli 37.
Petteri Orpon hallitus päätti lakkauttaa epäonnistuneen yhtiön keväällä 2024 ja se purettiin tänä vuonna.