TE: Sama viini maksaa Ruotsissa viisi euroa vähemmän

Sama viinipullo voi maksaa huomattavasti vähemmän Ruotsissa kuin Suomen Alkossa, kertoo Talouselämä.

Talouselämä tarkastelee kahden alkoholin vähittäismyynnin monopoliyhtiön eli Suomen Alkon sekä Ruotsin Systembolagetin eroja.

Ruotsin Systembolagetille on asetettu julkisesti keskeiset tavoitteet, joita sen tulee tavoitella. Käytännössä tavoitteena on kohtuullinen myynti ja myynnistä saatava tuotto. Tavoitteessa ei kuitenkaan ole aina onnistuttu täysin, mutta siitä huolimatta hinnat ovat Suomea alempana.

Suomen Alkolle ei ole asetettu vastaavia tavoitteita, mikä heijastuu sen liikevaihdossa ja -voitossa verrattuna Ruotsiin ja niiden kautta myös suomalaisten maksamissa kuluttajahinnoissa.

Talouselämän mukaan Systembolagetin nettotulos on yli puolet vähemmän kuin Alkon. Työntekijää kohden laskettu liiketulos on Alkolla jopa kolminkertainen, vaikka liikevaihto on puolet pienempi.

Alkon myyntikate vahvalla oluella on 23 prosenttia, viinillä 17 prosenttia ja väkevillä 11 prosenttia. Systembolagetin katteet ovat vahvalla oluella 12 prosenttia, viinillä 10 ja väkevillä 6.

Talouselämän vertailussa portugalilation Lab Reserva -punaviini maksaa Suomessa 3 euroa enemmän kuin Ruotsissa. Kalliimpi Kung Fu Girl Riesling maksaa Alkossa yli 5 euroa enemmän.

Hintaa nostaa myyntikatteiden päälle myös alkoholivero.

Viinien myynnin vapauttaminen kauppoihin voisi johtaa hintakilpailuun eri toimijoiden välillä. Myös Alko voisi joutua tarkastelemaan hintojaan monipoliaseman menetyksen jälkeen.