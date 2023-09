TE: Puolustusvoimien sotilasinsinöörien palkka jopa yli 9000 euroa kuukaudessa

Puolustusvoimilla on töissä noin 800 erikoisupseeria, joista suuri osa on tekniikan ammattilaisia.

Parhaimmillaan Puolustusvoimien palkkataulukon mukaan diplomi-insinöörikoulutuksen saanut upseeri voi tienata jopa 9400 euroa kuukaudessa, kertoo Talouselämä.

Palkkataulukon mukaan yli 9000 euron kuukausipalkka vaatii insinöörikenraalimajurin sotilasarvoa . Siviili-insinöörien palkkahaarukka on 4 300–5 500 euroa kuukaudessa.

Puolustusvoimien tekniikan alan virkojen suosio on kasvanut viime vuosina.

Kapteeni Mika Leppänen Pääesikunnan henkilöstöosastolta kertoo kuitenkin, että joidenkin tehtävien täyttäminen on ollut vaikeaa.

– Tietyille paikkakunnille on ollut haastavaa saada erikoisupseereita aloitustehtäviin. Joillakin paikkakunnilla hakijoita on hyvin. Paljon on myös hakijoita, joilta puuttuu tarvittava koulutus, Leppänen toteaa.

Puolustusvoimat aikoo Leppäsen mukaan tehostaa rekrytointiaan esimerkiksi vierailemalla aktiivisemmin tekniikan alan oppilaitoksissa.

Puolustusvoimissa työskentelee diplomi-insinöörejä ja insinöörejä siviili- ja sotilastehtävissä. Siviilitehtäviin ei ole samanlaisia pääsyvaatimuksia kuin sotilasinsinöörin virkaan.