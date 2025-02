TE: Nämä kaksi seikkaa nostavat Lapin lomien hintaa

Talvilomalla matkaileva valitsee yhä useammin lomakohteekseen esimerkiksi Thaimaan tai Kanariansaaret. Kotimaanmatkailu piristyi koronavuosien aikana hetkellisesti, mutta nyt Lapin matkailun korkeat hinnat saavat lomailijan valitsemaan helposti toisen kohteen, kertoo Talouselämä.

Erityisesti kaksi syytä nostavat Lapin lomien hintoja: verrattain lyhyt lomasesonki sekä Lapin asema erityisenä lomakohteena.

Lomasesongin huippu on Lapissa lyhyt. Matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä edustavan MaRan toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan lyhyimmillään se on ulkohuvipuistoissa: vain kaksi ja puoli kuukautta.

Matkailualan yritysten on siis tehtävä tulos on nopeasti. Samoin investoinnit on kyettävä kattamaan lyhyessä ajassa. Tämä näkyy myös kuluttajahinnoissa.

Toisaalta Lapin matkailuun ollaan myös valmiita panostamaan rahallisesti. Itä-Suomen matkailuliiketoiminnan professorin Juho Pesosen mukaan Lappi nähdään luksuslomakohteena, minkä vuoksi sen hinnoittelu on erilainen kuin tavanomaisempien aurinkolomakohteiden.

– Lappia pidetään globaalisti aika luksusmatkailukohteena, monelle kerran elämässä -tyylisenä kokemuksena, Pesonen sanoo.

Myös matkailun vastuullisuus vaikuttaa hintoihin, Lappi huomauttaa. Hänen mukaansa hintaeroihin aurinkolomakohteisiin vaikuttavat muun muassa verotus sekä harmaantalouden osuus, joka esimerkiksi Kanariansaarilla on korkea.

– Pelaamme samassa sarjassa, mutta toisilla on ihan eri säännöt kuin meillä, Lappi perustelee.