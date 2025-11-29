Verkkouutiset

Etenkin ohjelmistoalan yrityksen myyminen oli viime vuonna yleinen syy miljoonatuloihin., LEHTIKUVA / RONI REKOMAA

TE: Näin Suomessa voi rikastua

  • Julkaistu 29.11.2025 | 13:21
  • Päivitetty 29.11.2025 | 13:21
  • Yrityskaupat
Yrityskauppa on monen uuden miljonäärin varakkuuden taustalla.
Talouselämän tekemän selvityksen mukaan yrityskauppa on Suomessa varmin tapa tulla miljonääriksi. Erityisesti ohjelmistoyrityksen perustajana tai osakkaana voi yrityksen myydessään rikastua. Tänä vuonna rikastuttiin myös esimerkiksi vihanneksilla, drooneilla ja rakennusalan yhtiöillä.

Viime vuonna uusia yrityskauppamiljonäärejä syntyi verrattain vähän, vain 170 kappaletta. Tämä johtui hiljaisesta yrityskauppamarkkinasta. Lisäksi kaikki miljonäärit eivät näy listalla, sillä joillekin myyntitulot ovat tulleet yritysten, ei heidän itsensä tileille.

Esimerkkejä viime vuoden tulokärjestä ovat Silo AI:n myynnissä rikastunut Peter Sarlin ja kasvuyritys Woltin myynnistä Deliveroolle rikastuneet Miki Kuusi, Riku Mäkelä ja Marianne Vikkula. Muita miljonäärejä synnyttäneitä yrityskauppoja olivat muiden muassa, Nordic Dronesin, Ferrum Steelin, Procemexin, Accountorin, M-filesin ja vihannestukku Porvoon Perunan myynti.

