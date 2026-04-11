TE: Näin saat mökistäsi mahdollisimman hyvän hinnan

Mökkikauppoja solmitaan tällä hetkellä selvästi useammin pyyntihintaa alemmalla tasolla. Huoneistokeskuksen Mökkibarometrin mukaan vain vajaa neljäsosa myyjistä saa mökistään pyyntihinnan, kertoo Talouselämä.

Huoneistokeskuksen toimitusjohtaja Marina Salenius neuvoo kertomaan myynti-ilmoituksessa, mistä itse erityisesti mökillä pitää ja millaiseen tekemiseen se sopii.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Paistaako aurinko hyvästä ilmansuunnasta, kasvaako takapihalla mustikoita tai kanttarelleja, onko lähellä hyvät patikointimaastot?

Kuvissa on hyvä näkyä myös mahdolliset oleskelupaikat, kuten kesäkeittiöt, nuotiopaikat ja auringonottokalliot. Myös laiturilta on hyvä ottaa kuva, jossa näkyy, millainen matka on vastarantaan.

– Jos mökki sopii ympärivuotiseen käyttöön, kuvia on hyvä olla pihamaasta kaikkina vuodenaikoina.

Kuvia on hyvä ottaa myös droonilla niin, että näkyy, onko lähellä naapureita.

– Toiset haluavat tilaa ympärilleen, toisille taas on tärkeää, että lähellä on muita ihmisiä.

Mökkiä ei kannata lähteä myyntiä varten remontoimaan, sillä ostaja haluaa kuitenkin tehdä siitä itselleen mieleisen. Riittää, että mökki on asutun näköinen ja pihamaa siisti. Nurmikko kannattaa ajaa ja umpeenkasvanut vesakko raivata.

– Se vaikuttaa paljon, millainen ensivaikutelma syntyy, kun ajaa autolla pihaan.