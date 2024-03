TE: Näin paljon huvipuistossa käynti maksaa kesällä

Linnanmäki nosti täksi vuodeksi kokopäivälippunsa hintaa 51 euroon, kertoo Talouselämä. Viime vuonna vastaava lippu maksoi 47 euroa. Kymmenen vuotta sitten sama lippu maksoi alle 40 euroa.

Kello 18 eteenpäin voimassa oleva iltaranneke maksaa 41 euroa. Yksittäisen laitelipun saa 11 eurolla ja koko huvipuistokauden kattavan kausilipun hinta on 299 euroa. Viime vuonna kausilipun sai 280 eurolla.

Linnanmäen huvipuistokausi alkaa noin kuukauden kuluttua 26. huhtikuuta. Huvipuistoalueelle on vapaa sisäänpääsy.

Tampereen Särkänniemessä myydään kahdenlaisia lippuja. Avoin lippu on lippu, jolla on kiinteä hinta. Sillä voi tulla minä päivänä tahansa. Dynaamisesti hinnoitetulle lipulle valitaan saapumispäivä etukäteen. Lipun hinta riippuu siitä, kuinka paljon kyseiselle päivälle on kysyntää.

Särkänniemen kallein lippu kustantaa 51 euroa. Sillä voi vapaasti valita saapumispäivän. Rannekkeeseen kuuluu laitteiden lisäksi pääsy muun muassa Näsinneulaan ja akvaarioon.

Dynaamisesti hinnoitelluissa lipuissa voi sen sijaan olla suuriakin eroja. Saman rannekkeen vaihteluväli toukokuussa on 22,90–45,00 euroa, kesäkuussa 28,90–43,00 euroa, heinäkuussa 37,00–42,00 euroa ja elokuussa 29,00–42,00 euroa.

Kun Linnanmäki on nostanut hintojaan tasaisesti vuosittain, Särkänniemen lippujen hinnat ovat pitkälti samat kuin viime vuonna. Kouvolan Tykkimäen yhdistelmäranneke maksaa verkkokaupassa 51 euroa ja paikanpäällä 53 euroa. Huvipuistoon oikeuttava ranneke maksaa yli 120 senttimetriseltä verkkokaupassa 40 euroa ja paikanpäällä 43 euroa. Alle 120 senttimetriseltä ranneke maksaa verkkokaupassa 33 euroa ja paikanpäällä 36 euroa.

Härmän Powerparkissa ranneke yli 130 senttimetriä pitkälle maksaa 44 euroa. Alle 130 senttimetrisille sama ranneke kustantaa 34 euroa. Iltarannekkeiden vastaavat hinnat Powerparkissa ovat 32 ja 27 euroa.