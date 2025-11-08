TE: Näihin kaupunkeihin halutaan uusi jättiareena

Lukuisilla kaupungeilla on Suomessa käynnissä suunnitelmia jättimäisistä areenahankkeista, uutisoi Talouselämä. Hankkeet ovat pääosin vielä suunnitelmavaiheessa, eikä varmoja päätöksiä rakentamisesta ole useimmissa tapauksissa vielä tehty.

Satojen miljoonien eurojen suuruisten rahoitusten löytyminen kaikkiin suunnitteilla oleviin hankkeisiin on Trevianin toimitusjohtaja ja perustaja Reima Södervallin mukaan epätodennäköistä.

Areenaa tavoittelevat tällä hetkellä ainakin Helsinki, Turku, Oulu, Jyväskylä ja Kuopio. Näistä suunnitelmat ovat pisimmillä Jyväskylässä, jossa uuden Hippos-hankkeen rakennustyöt aloitetaan joulukuussa. Kaikkiaan 210 miljoonaa euroa maksavan investoinnin on määrä valmistua vuonna 2028.

Uuden ajan areenahankkeet poikkeavat siitä, mitä Suomessa on aikaisemmin tehty. Siinä missä 1990-luvulla rakennettiin erikseen konserttitaloja ja jäähalleja kaupungin keskustan ulkopuolelle, sijaitsevat uudet hankkeet suunnitelmissa keskeisillä paikoilla. Ne myös yhdistyvät tapahtuma-areenoiksi, jotka mahdollistavat lukuisten erilaisten ja etenkin suurten tapahtumien järjestämisen. Esimerkkinä voidaan pitää Tampereella vuonna 2021 valmistunutta Nokia Arenaa, joka on lisännyt kaupungin vetovoimaa tapahtumien järjestämispaikkana.

Uudet areenat ovat sijainnin ja toimintojensa lisäksi arkkitehtuurinsa näkökulmasta esteettisempiä, kuin aikaisemmat hallit.

Suurin investoinneista olisi Helsingin Taka-Töölöön kaavailtu Garden-Helsinki. Rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2027 aikana, mikäli rahoitussopimukset saadaan sitä ennen kasaan.

Myös Turun ratapihalle kaavaillun areenahankkeen rakennustoimet olisi tarkoitus käynnistää vuonna 2027 ja Oulun elämysareenan rakennustyöt käynnistyisivät suunnitelmien mukaan vuonna 2028.